Doppel Tennis Vizemeistertitel für die Spieler des UBSV Attnang/Vöcklabruck

Dop­pel-Vize­meis­ter­ti­tel bei der ÖM Ten­nis für Ampu­tier­te durch Man­fred Eisen­knapp und Ernst Ebner

Im Ein­zel hat­te ich in der ers­ten Run­de ein Frei­los, und gewann in der zwei­ten Run­de klar in 2 Sät­zen gegen den Kärnt­ner Peter Haw­li­c­zek. Im Vier­tel­fi­na­le ver­lor ich gegen den spä­te­ren Sie­ger Chris­ti­an Graf mit 4:6 und 3:6. Ernst Ebner gewann in der ers­ten Run­de gegen Ger­hard Walch aus Tirol klar in 2 Sät­zen und ver­lor in der zwei­ten Run­de gegen Ger­hard Kolm aus Niederösterreich.

Im Dop­pel waren wir als Num­mer 3 gesetzt und hat­ten in der ers­ten Run­de ein Frei­los. Die zwei­te Run­de gewan­nen wir gegen Höll/Riedmann kla­rer als erwar­tet mit 2:0 Sät­zen. Im Halb­fi­na­le gewan­nen wir gegen die Stei­ri­sche Paa­rung Überbacher/Tement mit 6:2 und 6:4. Im Fina­le muss­ten wir uns gegen die Top­ge­setz­ten Graf/Tröthan aus Kärn­ten klar in 2 Sät­zen geschla­gen geben!

Wir waren aber mit dem Vize­meis­ter­ti­tel mehr als zufrieden!!!

Quel­len­an­ga­be

Foto:Eisenknapp Regina