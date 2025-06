Meteo­ro­lo­ge: Chris­ti­an Brandstätter

Bezirk: Vöck­la­bruck und Gmun­den (Salz­kam­mer­gut)

Mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von rund 20,0 Grad fiel der Juni ca. 3,0 Grad wär­mer aus als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel (1991 – 2020). Ins­ge­samt zeich­ne­te sich der ers­te meteo­ro­lo­gi­sche Som­mer­mo­nat durch sehr son­ni­ges Wet­ter mit kur­zen Hit­ze­pe­ri­oden und ein­zel­nen Gewit­ter­la­gen aus.

Laut METEO-data GmbH (Meteo­ro­lo­ge Chris­ti­an Brand­stät­ter) star­te­te der Juni som­mer­lich und ende­te sehr hochsommerlich.

Denn gleich in der ers­ten Jun­i­de­ka­de gab es meh­re­re Som­mer­ta­ge mit Höchst­wer­ten über 25 Grad und in der letz­ten Jun­i­de­ka­de wur­den gleich sie­ben Tro­pen­ta­ge mit Höchst­wer­ten über 30 Grad regis­triert. Ins­ge­samt gab es 13 Som­mer­ta­ge und 7 Tro­pen­ta­ge. Damit ist der Juni 2025 einer der wärms­ten der letz­ten 30 Jah­re. Nur der Juni 2019 war mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von 21,6 Grad deut­lich wär­mer und der Juni 2003 mit einem Mit­tel von 20,5 Grad nur gering­fü­gig wärmer.

Die vie­len son­ni­gen und teils hei­ßen Tage hat­ten aller­dings zur Fol­ge, dass es immer wie­der zu Schau­ern und Gewit­tern kam. Her­aus­zu­he­ben sind dabei der 15. Juni, wo im Rah­men von Gewit­tern vie­ler­orts Böen um 60 km/h gemes­sen wur­den und in See­wal­chen eine Nie­der­schlags­men­ge von 39,4 mm ver­zeich­net wur­de. In Au/See rund 60 Liter pro Qua­drat­me­ter, Über­flu­tun­gen gab es in Ober­wang, Unter­ach und Mond­see. Am 23. Juni wur­de bei einem Gewit­ter in Vöck­la­bruck eine Sturm­böe von 80 km/h gemes­sen. Strich­wei­se war auch Hagel dabei.

Der Juni 2025 fiel deut­lich zu tro­cken aus. Die Monats­nie­der­schlags­men­ge in See­wal­chen betrug 93,1 mm, das lang­jäh­ri­ge Mit­tel liegt bei 133,0 mm. Von einem sehr nas­sen Juni wie z.B. 2013 (226,2 mm) oder 2009 (270,7 mm) waren wir also mei­len­wert entfernt.

In Alt­müns­ter wur­de am 8. Juni eine Nie­der­schlags­men­ge von 20 mm gemes­sen. In Bad Goi­sern wur­den am 15. Juni 23 mm regis­triert, mit den durch­schnitt­li­chen Son­nen­stun­den wur­de das Monats­soll deut­lich übertroffen.

Was macht die Kli­ma­sta­tis­tik für den Monat Juli? 15 Som­mer­ta­ge und 4 Tro­pen­ta­ge für den 30-jäh­ri­gen Mit­tel­wert. Die Nie­der­schlags­men­ge liegt bei 139 Liter pro Quadratmeter.