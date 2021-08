Einbrecher attackierte Wohnungsbesitzer mit Schraubenziehern

Ein Ein­bre­cher atta­ckier­te am Sonn­tag in Vöck­la­bruck einen Woh­nungs­be­sit­zer mit zwei Schrau­ben­zie­hern. Die­ser fixier­te den Ein­dring­ling am Boden, sei­ne Frau ver­stän­dig­te die Polizei.

Ein 30-jäh­ri­ger Bos­ni­er aus dem Bezirk Vöck­la­bruck soll am 8. August 2021 nach 18 Uhr in die Kel­ler­räu­me in Vöck­la­bruck ein­ge­drun­gen zu sein. Von dort gelang­te er über eine Ver­bin­dungs­tür in die Wohn­räum­lich­kei­ten, die der­zeit als Lager genutzt wer­den und woll­te ein TV-Gerät im Wert von meh­re­ren tau­send Euro steh­len und rich­te­te die­ses zum Abtrans­port her.

Woh­nungs­be­sit­zer mit zwei Schrau­ben­zie­hern attackiert

In der Zwi­schen­zeit traf der 47-jäh­ri­ge Besit­zer der Woh­nung gemein­sam mit sei­ner 43-jäh­ri­gen Gat­tin am Vor­fall­ort ein. Er sprach den 30-Jäh­ri­gen an, der sich unmit­tel­bar im Nah­be­reich des Gebäu­des auf­hielt. Der Mann habe laut Poli­zei vor­erst nichts gesagt, habe dann aber zwei Schrau­ben­dre­her aus der Tasche gezo­gen und Stich­be­we­gun­gen in Rich­tung des Woh­nungs­be­sit­zers geführt. Er ver­fehl­te den Mann und konn­te in wei­te­rer Fol­ge von die­sem zu Boden gebracht und dort fixiert wer­den. Die Frau ver­stän­dig­te die Polizei.

Der Beschul­dig­te wur­de von den Poli­zis­ten aus Vöck­la­bruck fest­ge­nom­men und zur Poli­zei­in­spek­ti­on gebracht. Dort stell­ten sie im Zuge der Per­sons­durch­su­chung gerin­ge Men­gen an Can­na­bis­kraut und Can­na­bis­harz sicher. Sei­tens der Staats­an­walt­schaft Wels wur­de die Ein­lie­fe­rung in die Jus­tiz­an­stalt angeordnet.

Quel­le: LPD OÖ