Jugendgruppe der Hauptfeuerwache Bad Ischl siegt im Bewerb gegen das Kommando

Bei der dies­jäh­ri­gen Grill­fei­er im Juli for­der­te Jung­feu­er­wehr­mann Ste­fan Stibl, den Pflicht­be­reichs­kom­man­dan­ten Jochen Eisl mit sei­nem Kom­man­do zum Jugend­be­werb heraus.

Die Her­aus­for­de­rung wur­de natür­lich dan­kend ange­nom­men. Am ver­gan­ge­nen Frei­tag war es unter den stren­gen Bewer­ter­au­gen von Wal­ter Lind­ner, Felix Perne­cker und Nino Putz soweit: Im ers­ten Durch­gang hat­te noch die Aktiv­mann­schaft, knapp aber doch, die Nase vor­ne. Das sporn­te natür­lich die über­aus moti­vier­te Jugend­grup­pe der­art an, dass an einen Sieg für die „Gro­ßen“ nicht mehr zu den­ken war.

Im zwei­ten Durch­gang zeig­ten die Kids ihr wah­res Kön­nen- Trotz wid­rigs­ter Umstän­de und einer wet­terb­ding­ten kur­zen Unter­bre­chung ent­schie­den die Ein­satz­kräf­te von mor­gen den Gesamt­sieg für sich. Der sicht­lich stol­ze Jugend­be­treu­er David Hay­böck freu­te sich mit sei­nen Schütz­lin­gen und lob­te deren Leistung.

Die anschlie­ßen­de Sie­ger­eh­rung wur­de im Gerä­te­haus der Haupt­feu­er­wa­che durch­ge­führt. Ein extra ange­fer­tig­ter Wan­der­po­kal ist nun ein Jahr im Besitz der Jugend­mann­schaft. Bei Grill­würs­tel und Pom­mes, wel­che dan­kens­wer­ter Wei­se vom Kan­ti­neur Franz Schus­ter­bau­er zube­rei­tet wur­den, klang der Nach­mit­tag in gemüt­li­cher Run­de aus.

Ein Dank gilt auch der FF Jain­zen wel­che die Mate­ria­li­en für die Bewerbs­bahn zur Ver­fü­gung stell­te. „Nächs­tes Jahr könnt ihr euch aber warm anzie­hen“, waren die abschlie­ßen­den Wor­te vom Pflicht­be­reichs­kom­man­dan­ten Jochen Eisl, was eine span­nen­de Revan­che verspricht.

Foto: www.ff-badischl.at