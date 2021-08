Laakirchner Ferienpass

Kin­der kön­nen mit Spaß neue Erfah­run­gen sammeln

Rund 200 Kin­der sind heu­er beim Feri­en­pass der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen dabei. Die Kin­der kön­nen spie­le­risch Erfah­run­gen sam­meln und das eine oder ande­re Hob­by für sich entdecken.

Eine Fül­le ver­schie­de­ner Akti­vi­tä­ten ste­hen den Kin­dern beim Feri­en­pass in Laa­kir­chen zur Aus­wahl. Von der Her­stel­lung eige­ner Natur­kos­me­tik, Segel­kurs, Ori­ga­mi fal­ten bis hin zum Zau­ber­work­shop dür­fen die Kin­der ihren Bedürf­nis­sen nach­ge­hen und mit Freu­de neue Talen­te an sich ent­de­cken. Auch Her­aus­for­de­run­gen wie der Besuch im Hoch­seil­gar­ten oder das Pro­gram­mie­ren ler­nen kön­nen gemeis­tert werden.

„Der Feri­en­pass macht nicht nur Spaß, die Kin­der haben die Mög­lich­keit, ihre Krea­ti­vi­tät aus­zu­le­ben und an ver­schie­de­nen Akti­vi­tä­ten über sich hin­aus­zu­wach­sen“, so Michae­la Win­disch­bau­er, die in Abstim­mung mit dem Jugend­re­fe­rat das all­jähr­li­che Feri­en­pro­gramm zusam­men­stellt. Dass die ver­schie­dens­ten Ange­bo­te in siche­rem Rah­men durch­ge­führt wer­den kön­nen, ist neben dem Prä­ven­ti­ons­kon­zept auch der frei­wil­li­gen Test­be­reit­schaft zu ver­dan­ken. Ein Dank gilt auch den vie­len Betreue­rin­nen und Betreu­ern sowie den Ver­ei­nen, die es jedes Jahr mög­lich machen, ein so umfang­rei­ches Ange­bot anbie­ten zu können.

Freie Plät­ze in der Sommerschule

In der „Laa­kirch­ner Sum­mer­school“ für Kin­der von 7 bis 12 Jah­ren wer­den von 30. August bis 10. Sep­tem­ber, 8:00 – 16:00 Uhr im Genera­tio­nen­zen­trum gemein­sam coo­le Din­ge erforscht, neue Tech­no­lo­gien ken­nen­ge­lernt und Wis­sen erwei­tert. Am Vor­mit­tag gibt es einen bun­ten Mix aus Ideen zu aus­ge­wähl­ten The­men und/oder schu­li­schen Lern­in­hal­ten und am Nach­mit­tag wer­den Action, Sport und Musik­work­shops gebo­ten. Kos­ten: € 85,00 pro Kind und Woche (inkl. Verpflegung).

Anmel­dung: Nata­scha Schern­be­ger unter Tel.: (0699) 16886401 oder natascha.schernberger@kinderfreunde.cc