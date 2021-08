Mit Schwung in das neue Turnjahr

Durch die gesetz­li­chen Auf­la­gen um ein hal­bes Jahr ver­spä­tet, wur­de die Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Turn­ver­ein Gmun­den 1861 ver­gan­ge­ne Woche im Gast­hof Grün­berg am See abge­hal­ten. Nach der Begrü­ßung durch den Obmann Ger­not Gföll­ner, wur­de in wür­di­ger Form der ver­stor­be­nen Ver­eins­mit­glie­der gedacht.

Die Ehrung an lang­jäh­ri­ge Ver­eins­mit­glie­der für ihre 25ste, 40ste und sech­zig­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft ist ein wich­ti­ger Teil der Ver­samm­lung. Der Lan­des­ob­mann des ÖTB Oberos­ter­reich, Peter Seufer Was­ser­thal, über­reich­te Obmann Ger­not Gföll­ner für die Ver­diens­te um die bünd­ni­sche Turn­sa­che die Ehrenurkunde.

Die Neu­wahl des Turn­ra­tes brach­te eini­ge Ver­än­de­run­gen, erfreu­lich, dass sich dazu jün­ge­re Turn­ge­schwis­ter für den Ver­ein engagieren.

Mit dem berech­tig­ten Wunsch im Herbst den Turn­be­trieb wie­der auf­neh­men zu kön­nen und damit vor allem der Jugend wie­der eine tur­ne­ri­sche Betä­ti­gung anzu­bie­ten wur­de die Ver­samm­lung mit dem „Hoa­mat­lånd“ beendet.

Foto: pri­vat