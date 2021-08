Motoren überhitzten: Rollstuhlfahrer am Grünberg gerettet

Vier Roll­stuhl­fah­rer hat­ten sich am Sams­tag auf dem Grün­berg in eine miss­li­che Lage manö­vriert. Im unweg­sa­men Gelän­de über­hitz­ten die Antriebs­mo­to­ren. Die Berg­ret­tung muss­te ausrücken.

Die acht­köp­fi­ge Grup­pe von Per­so­nen mit Beein­träch­ti­gun­gen – davon vier Per­so­nen mit elek­tri­schen Roll­stüh­len – und deren Betreu­ern unter­nahm am 7. August 2021 einen Aus­flug auf den Grün­berg in Gmun­den. Die Grup­pe fuhr mit der Grün­berg­seil­bahn auf den knapp 1.000 Metern hohen Berg.

Die Grup­pe fass­te den Ent­schluss, in Rich­tung Traun­see-Ost­ufer abzu­stei­gen und mit dem Schiff zurück zum Aus­gangs­punkt, der Grün­berg­seil­bahn-Tal­sta­ti­on, zu fah­ren. Dafür wähl­ten sie den Abstieg über die Forst­stra­ße und in wei­te­rer Fol­ge über den Wan­der­weg Dür­ren­berg in Rich­tung Gast­hof Hoisn.

Kein Wei­ter­kom­men mehr für E‑Rollstuhlfahrer

Nach etwa 3,5 Kilo­me­tern Weg­stre­cke auf der Forst­stra­ße wur­de der Unter­grund immer schlech­ter und die Forst­stra­ße ging in einen Trak­tor- bzw. Wan­der­weg über. Aus die­sem Grund gab es für die E‑Rollstuhlfahrer kein Wei­ter­kom­men mehr und die Grup­pe dreh­te geschlos­sen wie­der um.

Da jedoch die Weg­pas­sa­ge rela­tiv steil war und der Unter­grund mit sehr gro­ßen Stei­nen zu grob für die Roll­stüh­le war, lös­ten schließ­lich bei allen Roll­stüh­len die Über­hit­zungs­si­che­run­gen der Elek­tro­mo­to­ren aus, wes­halb die Grup­pe gegen 17:40 Uhr einen Not­ruf absetzte.

Berg­ret­tung und Alpin­po­li­zei im Einsatz

Der Berg­ret­tungs­dienst Gmun­den und ein Beam­ter der Alpin­po­li­zei Gmun­den bega­ben sich mit einem Berg­ret­tungs- und einem Poli­zei­fahr­zeug zum Ein­satz­ort. Nach­dem die Per­so­nen von ihren Roll­stüh­len in das Berg­ret­tungs­fahr­zeug umge­la­gert wur­den, wur­den die Sitz­bän­ke beim Poli­zei­fahr­zeug aus­ge­baut, um die rund 100 Kilo­gramm schwe­ren Roll­stüh­le in das Fahr­zeug in zwei Fahr­ten zum Grün­berg zu fahren.

Alle Betei­lig­ten blie­ben unver­letzt und konn­ten mit der letz­ten Fahrt der Grün­berg­seil­bahn ins Tal fah­ren. Zu die­ser Zeit waren die Moto­ren der Roll­stüh­le wie­der abge­kühlt und der Antrieb funk­tio­nier­te wieder.

Quel­le: LPD OÖ