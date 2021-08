Paragleiter flog mit Schutzengel

Für einen Gleit­schirm­pi­lo­ten ende­te ein miss­glück­tes Manö­ver glimpf­lich im Hallstättersee.

Am 15. August 2021 star­te­ten gegen 15 Uhr ein rou­ti­nier­ter 27-jäh­ri­ger Gleit­schirm­pi­lot aus Nie­der­ös­ter­reich und sein Freund mit ihren Para­glei­tern vom Start­platz des Krip­pen­steins in Ober­traun. Die bei­den Gleit­schirm­pi­lo­ten woll­ten plan­mä­ßig nach eini­gen Acro-Flug­ma­nö­vern über dem Hall­stät­ter­see am offi­zi­el­len Lan­de­platz für Para­glei­ter in Ober­traun landen.

Der 27-Jäh­ri­ge flog nach dem Start am Krip­pen­stein in Rich­tung des Hall­stät­ter­sees. Als er sich mit­ten am See zwi­schen Ober­traun und Hall­statt befand, lei­te­te er einen soge­nann­ten “Heli” ein. Bei der Ein­lei­tung des Flug­ma­nö­vers dreh­te sich, nach Anga­ben des Gleit­schirm­pi­lots, plötz­lich sein Schirm mehr­fach ein, zudem schoss auf­grund der ver­han­ge­nen Lei­nen die Kap­pe nach vorn, wodurch er voll­ends die Kon­trol­le über den Schirm verlor.

Der 27-Jäh­ri­ge beschloss in 500–600 Metern über Grund, den Ret­tungs­schirm zu ver­wen­den. Er lan­de­te kurz dar­auf im Hall­stät­ter­see, wor­auf­hin sich sei­ne selbst­aus­lö­sen­de Schwimm­wes­te akti­vier­te. Ein Augen­zeu­ge wähl­te den Not­ruf. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Hall­statt und die Was­ser­ret­tung Hall­statt konn­ten den Mann unver­letzt aus dem Was­ser retten.

Quel­le: LPD OÖ / Foto: pixabay