Stadtbus Bad Ischl bringt weitere Verbesserungen

3 neue, abgas­ar­me, kli­ma­ti­sier­te und bar­rie­re­freie Lini­en­bus­se inkl. kos­ten­lo­sem WLAN und Abbie­ge­as­sis­tenz Sys­tem auf vier statt bis­her zwei Stadtbuslinien

Betriebs­auf­nah­me durch das Ver­kehrs­un­ter­neh­men die Stern & Haf­ferl Kraft­fahr­li­ni­en GmbH, wel­che die Ver­kehrs­diens­te im Auf­trag der OÖ Ver­kehrs­ver­bund Gesell­schaft durch­füh­ren wird.

Neue über­sicht­li­che Lini­en­struk­tur mit vier anstatt bis­her zwei Lini­en: Lini­en 551, 552, 553, 554 erset­zen die bis­he­ri­gen Lini­en 552 und 558.

Ver­bes­ser­tes Ver­kehrs­an­ge­bot von etwa 100.000 Fahr­plan­ki­lo­me­tern für rund 181.000 Fahr­gäs­te jähr­lich: Neue Hal­te­stel­len beim Kran­ken­haus und

Gym­na­si­um, direk­te Ver­bin­dun­gen ins Zen­trum und opti­mier­te Bahn-Anschlüsse.

3 neue, abgas­ar­me, kli­ma­ti­sier­te und bar­rie­re­freie Lini­en­bus­se inkl. kos­ten­lo­sem WLAN und der Mög­lich­keit des bar­geld­lo­sen Ticket­kaufs machen den Öffent­li­chen Ver­kehr in der Regi­on noch attraktiver.

Für noch mehr Sicher­heit sind die neu­en Bus­se zudem mit einem Abbie­ge­as­sis­tenz-Sys­tem ausgestattet.

Das Leis­tungs­an­ge­bot für den Stadt­ver­kehr Bad Ischl wur­de im Rah­men eines öffent­li­chen Ver­ga­be­ver­fah­rens aus­ge­schrie­ben und besteht aus einem Ver­ga­be­los. Den Zuschlag für die ins­ge­samt vier Lini­en 551, 552, 553 und 554 hat die OÖ Ver­kehrs­ver­bund Gesell­schaft der Stern & Haf­ferl Kraft­fahr­li­ni­en GmbH erteilt und das Unter­neh­men somit mit der Umset­zung der Ver­kehrs­diens­te beauf­tragt. Die Betriebs­auf­nah­me erfolgt am 1. Sep­tem­ber 2021. In enger Zusam­men­ar­beit mit der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl und dem Land OÖ stellt der OÖ Ver­kehrs­ver­bund den rund 181.000 Fahr­gäs­ten ein jähr­li­ches Leis­tungs­an­ge­bot von rund 100.000 Fahr­plan­ki­lo­me­tern zur Verfügung.

Der Stadt­bus Bad Ischl fährt werk­tags von Mon­tag bis Frei­tag ab 1. Sep­tem­ber 2021 auf vier Lini­en inner­halb des Gemein­de­ge­bie­tes von Bad Ischl. Die wich­tigs­ten Stadt­tei­le Kal­ten­bach (Linie 551), Rei­tern­dorf (Linie 552), Ret­ten­bach (Linie 553) und Pfandl via Kreu­tern (Linie 554) wer­den direkt mit dem Zen­trum ver­bun­den. Am Bahn­hof Bad Ischl haben die Fahr­gäs­te nun die Mög­lich­keit, zwi­schen den Stadt­bus-Lini­en umzu­stei­gen. Ein wesent­li­cher Vor­teil der neu­en Fahr­plä­ne ist die direk­te Erreich­bar­keit des Kran­ken­hau­ses, was bis­lang nicht mit dem Stadt­bus mög­lich war.

Gegen­über den bestehen­den Fahr­plä­nen ver­bes­sert vor allem die neue Lini­en­füh­rung mit direk­te­ren Ver­bin­dun­gen ins Zen­trum das Ange­bot für die Fahr­gäs­te. Die Lini­en 552 und 553 fah­ren nun von Ret­ten­bach kom­mend direkt über die Eli­sa­beth­brü­cke ins Zen­trum. Somit ent­fal­len auf die­ser Stre­cke die lan­gen Umwe­ge über Ret­ten­bach. Nach Mög­lich­keit wer­den am Bahn­hof Bad Ischl Zug­an­schlüs­se her­ge­stellt. Mit Aus­nah­me der Linie 554 nach Pfandl ist auf allen Lini­en über­wie­gend ein Stun­den­takt vorgesehen.

Die wesent­lichs­ten Ände­run­gen gegen­über des bis­he­ri­gen Fahr­plan-Ange­bots im Überblick:

Viert statt bis­her zwei Stadtbus-Linien.

Opti­mier­te Anschlüs­se an Bahn­ver­bin­dun­gen und Regio­nal­bus­se bei allen Linien.

Die Linie 553 fährt nun an bei­den Lini­en­end­punk­ten direkt ins Zen­trum statt bis­her nach Sulzbach.

Mit den Lini­en 552 und 553 gelan­gen die Fahr­gäs­te nun auch direkt zum Krankenhaus.

Die Lini­en 552 und 553 fah­ren nun von Ret­ten­bach kom­mend direkt über die Eli­sa­beth­brü­cke ins Zen­trum. Somit ent­fal­len auf die­ser Stre­cke die lan­gen Umwe­ge über Rettenbach.

Die Ver­bin­dung nach Perneck wur­de bis­her groß­teils für den Schü­ler­ver­kehr genutzt. Die­se Teil­stre­cke wird ein­ge­stellt und die Schü­le­rin­nen und Schü­ler wer­den zukünf­tig im Gele­gen­heits­ver­kehr zur Schu­le gebracht.

An der Hal­te­stel­le Kal­ten­bach (Linie 551) hält der Stadt­bus in den Feri­en und an den Vor­mit­ta­gen im Stun­den­takt, aller­dings mit teil­wei­se weni­ger Kursen.

Die Linie 554 nach Pfandl endet bereits bei der Volks­schu­le, an allen bis­he­ri­gen Hal­te­stel­len im Stadt­teil Pfandl hält die Regio­nal­bus­li­nie 546 stündlich.

Mehr Fahr­kom­fort mit neu­en und moder­nen Bussen

Auf den künf­tig von Stern & Haf­ferl betrie­be­nen Stadt­bus­li­ni­en kom­men 3 neue, abgas­ar­me, kli­ma­ti­sier­te und bar­rie­re­freie Stadt­li­ni­en­bus­se zum Ein­satz. Die Fahr­gäs­te pro­fi­tie­ren von einem erhöh­ten Kom­fort, Kli­ma­ti­sie­rung des Fahr­gast­rau­mes sowie auto­ma­ti­scher Hal­te­stel­len­an­zei­ge und ‑ansa­ge. Die Nie­der­flur­tech­nik ermög­licht ein leich­tes und rasches Ein- und Aus­stei­gen, auch für mobi­li­täts­ein­ge­schränk­te Perso-

nen. Die Fahr­kar­ten kön­nen in den neu­en Fahr­zeu­gen bar­geld­los mit Ban­ko­mat- oder Kre­dit­kar­te bezahlt wer­den – auch kon­takt­los mit NFC. Durch kos­ten­lo­sen WLAN Inter­net­zu­gang sowie USB-Anschlüs­se bei den Sitz­plät­zen unter­stüt­zen der OÖ Ver­kehrs­ver­bund und die Stadt­ge­mein­de Bad Ischl die mobi­le Kom­mu­ni­ka­ti­on wäh­rend der Fahrt. Dar­über hin­aus sind die Lini­en­bus­se mit moderns­ten Abbie­ge­as­sis­tenz-Sys­te­men aus­ge­stat­tet. Die Len­ke­rin­nen und Len­ker erhal­ten opti­sche und akus­ti­sche Warn­si­gna­le beim Abbie­ge­vor­gang, wodurch die Sicher­heit für Pas­san­tin­nen und Pas-

san­ten erhöht wird. Alle heu­er und zukünf­tig neu in Betrieb gehen­den OÖVV Bus­se wer­den mit die­ser zusätz­li­chen Sicher­heits­tech­nik ausgestattet.

„Der­ar­ti­ge Sys­te­me wer­den in Zukunft noch vie­le Men­schen­le­ben ret­ten. Es freut mich, dass wir ab sofort alle von der OÖ Ver­kehrs­ver­bund Gesell­schaft bestell­ten neu­en Regio­nal- und Stadt­bus­se in Ober­ös­ter­reich damit aus­stat­ten wer­den und den Stra­ßen­ver­kehr so ein ent­schei­den­des Stück siche­rer machen“, sagt Infra­struk­tur­lan­des­rat Gün­ther Steinkellner.

„Beson­ders freut es mich, dass abgas­ar­me, kli­ma­ti­sier­te und vor allem bar­rie­re­freie Lini­en­bus­se ein­ge­setzt wer­den“, betont Bür­ger­meis­te­rin Ines Schiller.

„Mit den Ange­bots­ver­bes­se­run­gen und der tech­no­lo­gi­schen Wei­ter­ent­wick­lung zei­gen wir, wohin sich attrak­ti­ver Öffent­li­cher Ver­kehr in Ober­ös­ter­reich ent­wi­ckeln muss. Gemein­sam mit der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl wol­len wir unse­re Fahr­gäs­te mit einem tol­len Fahr­plan­an­ge­bot und moder­nen, gut aus­ge­stat­te­ten Ver­kehrs­mit­teln zufrie­den­stel­len und stän­dig mehr Men­schen davon über­zeu­gen, immer öfter auf das Auto zu ver-

zich­ten“, unter­streicht Her­bert Kubas­ta, Geschäfts­füh­rer der OÖ Ver­kehrs­ver­bund Gesellschaft.

Foto: Land OÖ Kauder