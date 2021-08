Absturz mit Traktor in steilem Waldstück endet tödlich

Töd­lich ende­te Diens­tag­nach­mit­tag ein Trak­tor­ab­sturz für einen 68-jäh­ri­gen Mann in einem Wald­stück in Scharnstein.

Der 68-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am 10. August 2021 gegen 15:15 Uhr mit sei­nem Trak­tor in Scharn­stein auf der Gemein­de­stra­ße Schind­lau, um einen Wur­zel­stock in einem etwa 300 Meter ent­fern­ten Wald­stück zu ent­sor­gen. Dabei stürz­te er mit sei­nem Trak­tor in dem alpi­nen Gelän­de ab und wur­de töd­lich ver­letzt, berich­te­te die Poli­zei am Abend in einer Pres­se­aus­sen­dung. Die ört­li­che Feu­er­wehr stand bei der Trak­tor­ber­gung im Einsatz.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber