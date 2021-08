Verletzte bei Cayoning-Tour mit Hubschrauber gerettet

In Bad Ischl stan­den die Ein­satz­kräf­te bei einer auf­wän­di­gen Ber­gung im Ein­satz, nach­dem sich eine 24-jäh­ri­ge Frau bei einer Cayo­ning-Tour bei einem Sprung am Fuß ver­letzt hatte.

Bei einer Can­yo­ning­tour am 13. August 2021 im Gra­ben­bach in Bad Ischl, sprang eine 24-jäh­ri­ge Teil­neh­me­rin aus dem Bezirk Amstet­ten von einer ange­wie­se­nen Stel­le im Bereich gegen­über des Nasen­sprun­ges in den Bach.

Beim Ein­tau­chen in das Becken berühr­te sie mit dem lin­ken Fuß einen Stein unter Was­ser. Sie ver­letz­te sich dabei unbe­stimm­ten Gra­des und ein Wei­ter­ge­hen war nicht mehr mög­lich. Da eine Ver­stän­di­gung von Ret­tungs­kräf­ten in der Schlucht nicht mög­lich war, ent­schied der Can­yo­ning­füh­rer mit vier Per­so­nen der Grup­pe so schnell als mög­lich aus der Schlucht aus­zu­stei­gen, um Hil­fe zu organisieren.

Gegen 12:35 Uhr wur­den die Berg­ret­tung Bad Ischl, Alpin­po­li­zei Gmun­den, die Can­yo­ning­ein­satz­grup­pe (CEG) Salz­kam­mer­gut des OÖ Berg­ret­tungs­diens­tes und der Not­arzt­hub­schrau­ber C14 alarmiert.

Nach einem Such­flug des Hub­schrau­bers und Ein­wei­sung durch die Boden­kräf­te führ­te das Team des Not­arzt­hub­schrau­bers C14 eine Seil­ret­tung in der sehr engen Schlucht mit einer Seil­län­ge von 100 Metern durch. Nach der Ret­tung und Lan­dung am Zwi­schen­lan­de­platz im Bereich der Ret­ten­bach­alm wur­de die 24-Jäh­ri­ge ins Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Bad Ischl geflogen.

Quel­le: LPD OÖ