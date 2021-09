22-jähriger Vöcklabrucker vermisst — Polizei bittet um Hinweise

Die Poli­zei sucht der­zeit nach einem 22-jäh­ri­gen Mann, der seit Ende August abgän­gig sein soll.

Ende August 2021 hat­ten die Eltern des 22-Jäh­ri­gen letzt­mals Kon­takt zu ihrem Sohn. Der jun­ge Mann ließ damals sei­ne Brief­ta­sche sowie einen hand­ge­schrie­be­nen Notiz­zet­tel in der elter­li­chen Woh­nung in Vöck­la­bruck zurück. Dabei gab er an, dass er bis nächs­te Woche in Wien sei. Seit­her fehlt jedoch jede Spur von dem 22-Jäh­ri­gen. Da ein Unfall­ge­sche­hen nicht aus­ge­schlos­sen wer­den kann, wird nun öffent­lich nach dem Mann gefahndet.

Per­sons­be­schrei­bung

Der Mann ist etwa 173 cm groß, zwi­schen 85 und 90 kg schwer, trägt Schuh­grö­ße 42, hat brau­ne Haa­re, brau­ne Augen und kur­ze Bart­stop­peln. Er ist ver­mut­lich mit einer Jeans und einem T‑Shirt beklei­det. (Fotos: Privat)

Sach­dien­li­che Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Vöck­la­bruck unter 059133/4160.

Quel­le: LPD OÖ