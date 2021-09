60 Jahre Bergrettungshütte Hallstatt

Vor mitt­ler­wei­le 60 Jah­ren wur­de die Hüt­te des Berg­ret­tungs­diens­tes Hall­statt unter gro­ßen Mühen in der Nähe des Wies­berg­hau­ses errich­tet, um als Mel­de­stel­le für alpi­ne Not­la­gen und Stütz­punkt für Ret­tungs­ein­sät­ze zu dienen.

Anläss­lich die­ses Jubi­lä­ums wan­der­te eine 15-köp­fi­ge Trup­pe des BRD am Sams­tag, dem 4. Sep­tem­ber 2021 bei wun­der­ba­ren spät­som­mer­li­chen Wet­ter­be­din­gun­gen vom Ech­ern­tal aus hin­auf. Seit vie­len Jah­ren küm­mert sich der enga­gier­te Hüt­ten­wart Karl Seet­ha­ler (ali­as „Wuna“) dar­um, dass die Hüt­te nicht nur gepflegt, sau­ber, prak­tisch und gemüt­lich, son­dern auch tech­nisch bes­tens aus­ge­rüs­tet ist.

Zur Fei­er des Tages sorg­ten die GiZ­iKo­G­la mit ihrem schein­bar unend­lich gro­ßen musi­ka­li­schen Reper­toire für bes­te Stim­mung. Bis zum Son­nen­un­ter­gang wur­de gemein­sam geplau­dert, gelacht, musi­ziert und gesun­gen, bis sich bei Ein­bruch der Dun­kel­heit alle gemein­sam hin­auf ins Wies­berg­haus bega­ben. Nach einem aus­ge­zeich­ne­ten Abend­essen ging das Fei­ern und Musi­zie­ren mun­ter wei­ter. Auch Hüt­ten­wirt Karl schnapp­te sich sei­ne Zuck und stimm­te mit ein, und selbst die musi­ka­li­sche Wir­tin des Wies­berg­hau­ses nahm sich Zeit, die GiZ­iKo­G­la auf ihrer Har­fe zu begleiten.

Vie­le haben in den letz­ten 60 Jah­ren etwas dazu bei­getra­gen, dass die Hüt­te vor 60 Jah­ren gebaut und seit­her bes­tens in Stand gehal­ten wur­de. An die­sem Wochen­en­de fei­er­ten die Bergretter*innen der älte­ren und der jün­ge­ren Genera­ti­on gemein­sam die­ses schö­ne Jubiläum.