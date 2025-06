Ein 38-jäh­ri­ger Ungar ist am Sonn­tag bei einem Alpin­kurs am Dach­stein töd­lich ver­un­glückt. Der erfah­re­ne Berg­stei­ger stürz­te aus gro­ßer Höhe auf den Glet­scher ab.

Ausbildungstour auf der Südseite des Dachsteins

Eine neun­köp­fi­ge Grup­pe aus Ungarn hielt von 26. bis 30. Juni 2025 einen Alpin­kurs auf der Sim­o­ny­hüt­te (2205 Meter) im Dach­stein­ge­biet ab. Am Sonn­tag­vor­mit­tag teil­te sich die Grup­pe in zwei klei­ne­re Seil­schaf­ten. Ein 38-jäh­ri­ger Aus­bild­ner star­te­te gegen 9 Uhr mit zwei Kurs­teil­neh­mern – einer 32-jäh­ri­gen Frau und ihrem gleich­alt­ri­gen Freund – in Rich­tung der Rou­te „Nie­de­rer Dach­stein Südgrat“.

Absturz aus 70 bis 80 Metern Höhe

Der 38-Jäh­ri­ge beweg­te sich zunächst unge­si­chert über das ein­fa­che Gelän­de vor­aus. Wäh­rend der 32-jäh­ri­ge Kurs­teil­neh­mer sei­ne Part­ne­rin am Stand­platz sicher­te, war die­se etwa zur Hälf­te der ers­ten Seil­län­ge auf­ge­stie­gen. Der Aus­bild­ner befand sich zu die­sem Zeit­punkt rund 20 Meter oberhalb.

Im Bereich nach der Hohen Dach­stein­schar­te, wo sich das Gelän­de deut­lich auf­s­teilt, ver­lor der Mann plötz­lich den Halt und stürz­te rund 70 bis 80 Meter tief auf den dar­un­ter­lie­gen­den Gletscherboden.

Ersthelfer und Notarztteam konnten nicht mehr helfen

Eine fünf­köp­fi­ge Grup­pe des Alpen­ver­eins Möd­ling, die sich gera­de im Auf­stieg Rich­tung Dach­stein-Schul­ter befand, nahm den Absturz wahr und eil­te sofort zur Unglücks­stel­le. Sie leis­te­ten Ers­te Hil­fe, bis wenig spä­ter das Team des Not­arzt­hub­schrau­bers ein­traf. Auch die bei­den Aus­zu­bil­den­den seil­ten sich umge­hend zum Glet­scher ab. Trotz aller Bemü­hun­gen konn­te der Not­arzt nur mehr den Tod des 38-jäh­ri­gen Berg­stei­gers feststellen.

Quel­le: Poli­zei Oberösterreich