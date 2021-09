Caritas-Sozialberatung für Menschen in Not in Bad Ischl

Die Cari­tas-Sozi­al­be­ra­tung bie­tet seit Som­mer 2021, nach tele­fo­ni­scher Ter­min­ver­ein­ba­rung, einen Sprech­tag in der Pfar­re, Auböck­platz 3, in Bad Ischl an. Men­schen in finan­zi­el­len Not­la­gen erhal­ten hier Rat und Hil­fe. Ter­min­ver­ein­ba­run­gen sind unter Tel. 0676/8776–2784 möglich.

„Nicht immer ver­läuft im Leben alles nach Plan. Arbeits­lo­sig­keit, Krank­heit, Tren­nung – all das sind Situa­tio­nen, wo es schon mal sein kann, dass man nicht mehr wei­ter weiß und einem auch finan­zi­ell alles über den Kopf wächst. Hier sind wir von der Cari­tas-Sozi­al­be­ra­tung da und ver­su­chen, gemein­sam mit den Hil­fe­su­chen­den einen Weg aus der Kri­se zu fin­den“, so Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin Isa­bel­la Bay­er. Sie ist jeweils Diens­tag und Mitt­woch von 09 bis 12 tele­fo­nisch für Ter­min­ver­ein­ba­run­gen, Anfra­gen und Bera­tung rund um finan­zi­el­le Not­si­tua­tio­nen erreichbar.

In der Bera­tung geht es um eine Klä­rung der Situa­ti­on, die gemein­sa­me Pla­nung der nächs­ten Schrit­te sowie die umfas­sen­de Infor­ma­ti­on über recht­li­che Ansprü­che und ande­re Hilfs­an­ge­bo­te. „Um die aku­te Not­la­ge zu über­brü­cken, hel­fen wir mit Gut­schei­nen für Lebens­mit­tel und Beklei­dung oder Zuschüs­sen zu Miet- oder Hei­zungs­kos­ten“, erklärt Bay­er. Dazu bedarf es des Nach­wei­ses der Finanz­si­tua­ti­on anhand von Unter­la­gen über Haus­halts­ein­kom­men und Aus­ga­ben, die zur Bera­tung mit­ge­bracht wer­den müssen.

Die Hil­fe der Cari­tas-Sozi­al­be­ra­tung wird aus Spen­den finan­ziert – u.a. aus jenen für die Caritas-Haussammlung.

Cari­tas-Sozi­al­be­ra­tung – Sprech­tag Bad Ischl

Wann? Mitt­wochs nach Terminvereinbarung

Wo? Auböck­platz 3, 4820 Bad Ischl

Wer? Mag. Isa­bel­la Bay­er, Sozialberaterin

Was? Bera­tung und Unter­stüt­zung für Men­schen in Not

Ter­min­ver­ein­ba­rung unter:

Tel: 0676/8776 – 2784

Email: sozialberatung.gmunden@caritas-linz.at

Foto: Isa­bel­la Bayer