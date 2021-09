EM-Teilnahme von Sarah Dlapka im österr. U‑17-Badminton-Nationalteam

Mit Sarah Dlapka sam­melt eine wei­te­re Ohls­dor­fer Bad­min­ton­spie­le­rin inter­na­tio­na­le Bad­min­ton-Erfah­rung. Sarah durf­te bei den U‑17-Euro­pa­meis­ter­schaf­ten (30. 8. – 12. 9. in Slo­we­ni­en) die Rot-Weiß-Roten Fah­nen im Team- und in dem Dop­pel-Bewer­ben ver­tre­ten. Im Team-Bewerb (in der Grup­pe mit Schweiz, Slo­wa­kei und Tsche­chi­en) gab es nach Sie­gen gegen die Schweiz und Slo­we­ni­en im fina­len Spiel gegen Tsche­chi­en eine knap­pe Nie­der­la­ge, als Grup­pen­zwei­ter wur­de der Auf­stieg verpaßt.

Bei der fol­gen­den Indi­vi­du­al-EM gab es im Mixed-Bewerb mit ihrem Wie­ner Part­ner eine kla­re Erst­run­den-Nie­der­la­ge. Im Damen-Dop­pel folg­te dann mit ihrer Vor­arl­ber­ger Part­ne­rin gegen zwei Wali­se­rin­nen ein erfreu­li­cher Erst­run­den-Erfolg, in der zwei­ten Run­de war jedoch dann gegen zwei star­ke Bul­ga­rin­nen End­sta­ti­on. Alles in allem: eine wert­vol­le Erfah­rung für das jun­ge Ohls­dor­fer Bad­min­ton-Talent! Und nach die­sen Euro­pa­meis­ter­schaf­ten beginnt für Sarah nun ihre schu­li­sche Ober­stu­fen­kar­rie­re im Leis­tungs­sport-BORG in Linz.

Foto: Sport­uni­on Ohlsdorf