FCA- Mädels feiern in Linz „Premiere“

Mit 3:1 (2:0) konn­ten sich in der Frau­en- Lan­des­li­ga Alt­müns­ters Fuß­bal­le­rin­nen beim LSC Linz durch Tore von Chris­ti­na Kerschbau­mer, Julia Spieß­ber­ger und Anni­ka Rei­sen­ber­ger durch­set­zen, damit gelang der Elf von Phil­ip Karlinger/Jürgen Wabitsch erst­mals seit 2004 (!) ein Punk­te­ge­winn auf Lin­zer Ter­rain. Die Sie­ge­rin­nen lie­gen mit 13 Punk­ten hin­ter Lea­der Win­disch­gars­ten auf Rang 2.

Am kom­men­den Sonn­tag emp­fan­gen sie um 15.00 Uhr im Traun­stein-Sta­di­on den bis­her makel­lo­sen Tabel­len­füh­rer Wind­sich­gars­ten, am 3. Okto­ber um 15.00 Uhr in einem wei­te­ren Heim­spiel den Mit­fa­vo­ri­ten Dorf/Pram.

Foto: Her­bert Redhammer