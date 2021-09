Goisern wird „Poly-Standort“ für das innere Salzkammergut

Isch­ler Lehr­gang soll in den Nach­bar­ort übersiedeln

Wei­te­re Auf­wer­tung für den Goi­se­rer Bil­dungs­stand­ort. Nach dem ein­stim­mig gefass­ten Grund­satz­be­schluss zur Gene­ral­sa­nie­rung der „Welt­erbe-NMS“ im Goi­se­rer Gemein­de­rat, wird nun auch der Lehr­gang der Isch­ler Nes­troy­schu­le nach Goi­sern über­sie­delt. Es wer­den nach Fer­tig­stel­lung nun zwei Lehr­gän­ge in Goi­sern geführt. „Es freut uns sehr, dass die Isch­ler ihren Lehr­gang auf­ge­ben und wir in Goi­sern einen zwei­ten bekom­men“, so der Goi­se­rer Bür­ger­meis­ter­kan­di­dat Hans­jörg Peer. Damit ist nach Ansicht von Peer der Goi­se­rer Poly-Stand­ort lang­fris­tig abgesichert.

Gute Kon­tak­te beein­flus­sen Entscheidungen

Einer­seits sind es die guten Kon­tak­te der Goi­se­rer ÖVP zu den Ent­schei­dungs­trä­gern in Linz, die das Pro­jekt beschleu­ni­gen. Ander­seits „höre ich aus Lin­zer Regie­rungs­krei­sen, dass die Isch­ler Bür­ger­meis­te­rin der Über­sie­de­lung bereits zuge­stimmt hat“, zeigt sich Peer zufrie­den mit der Entwicklung.

Jugend­aus­bil­dung zukünf­tig in Goisern

„Die Jugend des inne­ren Salz­kam­mer­gu­tes fin­det zukünf­tig in Goi­sern ein gut aus­ge­stat­te­tes Aus­bil­dungs­zen­trum vor“, freut sich Peer. Er ist der Auf­fas­sung, dass dies auch für die Jugend und deren Fami­li­en ein kla­res Signal ist, eine qua­li­täts­vol­le Aus­bil­dungs­mög­lich­keit sozu­sa­gen „vor der Haus­tü­re“ und in der Regi­on zu haben.

Foto: pri­vat