Impfung ohne Anmeldung in St. Agatha voller Erfolg

Die­se ging am 3. Sep­tem­ber von 13 – 19 Uhr über die Büh­ne. 107 Per­so­nen haben die­se Gele­gen­heit genutzt, sich mit dem Ein­mal­impf­stoff Johnson&Johnson imp­fen zu las­sen. Somit ist die Gemein­de Bad Goi­sern der­zeit, was die Teil­nah­me betrifft, im Bezirk füh­rend. Je mehr Men­schen sich imp­fen las­sen, umso eher kann die­se Pan­de­mie über­wun­den wer­den. Dan­ke, dass so vie­le mit ihrer Teil­nah­me dazu bei­getra­gen haben!

Ein beson­de­rer Dank der Amts­ärz­tin Dr. Ulri­ke Wal­den­ber­ger –Lind­ner und dem Impf­team des Roten Kreu­zes. Vom RK Bad Goi­sern unter­stütz­te Bir­git Scheutz das Team , die Gemein­de Bad Goi­sern und RK-Orts­stel­len­lei­ter Hans Hin­te­rer ver­sorg­te die Mann­schaft mit Ver­pfle­gung, die sie sich red­lich ver­dient haben.

Foto: pri­vat