Jugendliche schossen auf Parkplatz mit Softair-Waffen herum

Vier Per­so­nen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck sol­len am Mon­tag mit “Sof­ta­ir-Waf­fen” um sich geschos­sen haben. Die jun­gen Män­ner wur­den vor­erst fest­ge­nom­men und ein Waf­fen­ver­bot aus­ge­spro­chen, berich­tet die Polizei.

Am 20. Sep­tem­ber 2021 gegen 15:41 Uhr wur­de bei der Poli­zei tele­fo­nisch eine Anzei­ge erstat­tet, dass vier Per­so­nen auf einem Park­platz in Stein­bach am Atter­see umher­schie­ßen wür­den. Die Poli­zis­ten konn­ten das Fahr­zeug im Gemein­de­ge­biet Weyregg am Atter­see anhal­ten. Die vier Per­so­nen wur­den vor­läu­fig von der Poli­zei festgenommen.

Täu­schend ech­te Faust­feu­er­waf­fen und Scharf­schüt­zen­ge­wehr sichergestellt

Bei der Durch­su­chung des PKW stell­ten die Poli­zis­ten zwei täu­schend echt aus­se­hen­de und gela­de­ne Faust­feu­er­waf­fen im Bei­fah­rer­fuß­raum sicher, außer­dem fand die Poli­zei ein täu­schend ech­tes Sni­per-Scharf­schüt­zen­ge­wehr mit Stand­fuß – eben­falls gela­den – im Kof­fer­raum auf der Hutablage.

Wahl­los mit Waf­fen herumgeschossen

Die Erhe­bun­gen erga­ben, dass der 25-jäh­ri­ge Len­ker gemein­sam mit einem 19-Jäh­ri­gen und zwei wei­te­ren Bekann­ten, einer 15-Jäh­ri­gen und einem 18-Jäh­ri­gen – alle aus dem Bezirk Vöck­la­bruck – in Stein­bach am Atter­see mit die­sen Sof­ta­ir-Waf­fen wahl­los in der Gegend herumschossen.

Da es sich bei allen drei sicher­ge­stell­ten Waf­fen um kei­ne ver­bo­te­nen Waf­fen, son­dern um soge­nann­te “Sof­ta­ir-Waf­fen” han­del­te, wur­de die vor­läu­fi­ge Fest­nah­me am 20. Sep­tem­ber 2021 um 16:25 Uhr wie­der auf­ge­ho­ben und gegen­über allen Per­so­nen ein vor­läu­fi­ges Waf­fen­ver­bot aus­ge­spro­chen. Anzei­ge wird erstattet.

