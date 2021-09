Kabarett-Herbst in Pinsdorf 2021

Wie schon in den letz­ten Jah­ren, mau­sert sich durch die Arbeit des Vor­stan­des des Ver­eins der Freun­de der Pfar­re Pins­dorf das Pfarr­zen­trum Pins­dorf zu einem klei­nen, aber fei­nen Kul­tur­zen­trum. Auch Coro­na kann dar­an nichts ändern. Jetzt wird wie­der mit einem tol­len Pro­gramm durchgestartet.

Am Sams­tag 16. Okto­ber um 19 Uhr im Pfarr­zen­trum in Pins­dorf begeht In tie­fer Trau­er die Wie­ne­rin Lisa Schmid, die Gewin­ne­rin der Kaba­rett­ta­len­te­show 2020 ist, ihr ers­tes Solo­pro­gramm „EHREN­GRAB“ und kratzt dabei am Sarg­de­ckel des Tabu­the­mas Tod.

Auf bizarr komi­sche Wei­se ver­sucht sie dem Unent­rinn­ba­ren zu ent­kom­men: Ein Ehren­grab muss her! In ihren Visio­nen jagt sie wahn­wit­zig dem Ehren­grab und der „schö­nen Leich“ nach und trifft dabei auf skur­ri­le Gestal­ten, die selbst dem Sen­sen­mann die Lei­chen­bläs­se ins Gesicht treiben.

Ein 90-Minu­ten-Trip durch die Untie­fen der Mut­ter aller Ängs­te, an des­sen Ende man der Ver­gäng­lich­keit augen­zwin­kernd und mit Schmun­zeln begegnet.

Kar­ten­re­ser­vie­run­gen sind jeder­zeit möglich:

Kar­ten-Hot­line 0676 8776 5293.

Kar­ten­preis:

20 € bzw. 15 €

Freie Platzwahl

Ein­lass ab 18 Uhr

Kar­ten­vor­ver­kauf in der Tra­fik Gras­ser, im Pfarr­se­kre­ta­ri­at Pins­dorf, bei Blu­men Nuss­bau­mer und in der Land­apo­the­ke Pinsdorf

Foto: pri­vat