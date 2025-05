Am Mon­tag, 12. Mai 2025, 19 Uhr, fin­det in der Lan­des­mu­sik­schu­le Gmun­den ein Infor­ma­ti­ons­abend zum The­ma „Strom im gemein­sa­men Haus tei­len – Gemein­schaft­li­che Erzeu­gungs­an­la­gen“ statt. Chris­ti­an Hum­mel­brun­ner – Kli­ma- und Ener­gie-Modell­re­gi­on-Mana­ger der Traun­stein­re­gi­on – erklärt, was eine Gemein­schaft­li­che Erzeu­gungs­an­la­ge ist, wer eine sol­che Anla­ge grün­den kann, wel­che tech­ni­schen Vor­aus­set­zun­gen dafür not­wen­dig sind und erläu­tert die Vor­tei­le einer GEA im Detail.

Eine Gemein­schaft­li­che Erzeu­gungs­an­la­ge (GEA) ermög­licht es meh­re­ren Par­tei­en in einem Gebäu­de – auch Mie­te­rin­nen und Mie­tern –, den Strom einer PV-Anla­ge direkt im Haus gemein­sam zu nut­zen. Dazu müs­sen alle Teil­neh­men­den über den­sel­ben Haus­an­schluss ver­sorgt wer­den. Aus­kunft dazu erhält man vom Netzbetreiber.

Eine GEA erfor­dert kei­ne eige­ne Rechts­form – es han­delt sich um ein loses Zusam­men­wir­ken der Betei­lig­ten. Nicht alle Par­tei­en des Gebäu­des müs­sen dar­an teil­neh­men. Eine GEA kann mit einer bestehen­den PV-Anla­ge oder bei der Neu­errich­tung einer Anla­ge gegrün­det wer­den. Die Grün­dung hat vie­le Vor­tei­le, bei­spiels­wei­se redu­zier­te Strom­kos­ten im Ver­gleich zum Netz­be­zug, kei­ne Netz­ent­gel­te oder Steu­ern für selbst­ge­nutz­ten PV-Strom. Die Erhö­hung des Eigen­ver­brauchs ver­bes­sert die Wirt­schaft­lich­keit der Anla­ge. Bestehen­de Strom­lie­fer­ver­trä­ge und Ein­spei­se­ver­trä­ge blei­ben von der GEA unbe­rührt und kön­nen von den Betei­lig­ten auch mit GEA frei gewech­selt werden.