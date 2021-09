Kultur-Herbst in Laakirchen

Das Kaba­rett-Urge­stein LUKAS RESE­TA­RITS steht am Don­ners­tag, 30. Sep­tem­ber 2021 im Kul­tur- und Ver­an­stal­tungs­zen­trum ALFA auf der Büh­ne. Das 28. Pro­gramm von Lukas Rese­ta­rits (gemein­sam mit Kath­rin Rese­ta­rits geschrie­ben) heißt zwar “Das Letz­te”, ist aber hof­fent­lich nur der Beginn einer lan­gen Abschieds­tour, auf der noch “Das Aller­letz­te”, “Das Aller­al­ler­letz­te” und so wei­ter fol­gen. Wie üblich geht es um alles Mög­li­che aus Poli­tik und Gesellschaft.

Am Mitt­woch, 24. Novem­ber 2021 prä­sen­tiert das char­man­te Wie­ner Welt­mu­sik­trio COBA­RIO mit „weit weg“ ihr sechs­tes Stu­dio­al­bum. Die drei Welt­rei­sen­den begeis­tern mit ihrer Musi­ka­li­tät, ihrem vir­tuo­sem Spiel und kön­nen zu jedem Lied auf der Büh­ne eine span­nen­de Geschich­te erzählen.

Die nach­ge­hol­te Jubi­lä­ums-Tour zum 25-jäh­ri­gen Bestehen des ein­zig­ar­ti­gen IRISH CHRIST­MAS FESTIVAL’s gleicht einer gro­ßen Feier.

Am Mitt­woch, 8. Dezem­ber 2021 kom­men Bud­dy Mac­Do­nald, The Moy­nihans, Nic Gareiss (Step­tanz) mit Ultan O’Brien, die iri­sche Super­group The Alt und als Drauf­ga­be Kevin Bur­ke ins ALFA.

Kar­ten für die Ver­an­stal­tun­gen erhal­ten Sie in der Kul­tur­ab­tei­lung der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen, 07613/8644–311 oder über www.oeticket.com.

Nähe­re Infos unter www.laakirchen.at