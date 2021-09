Rams kämpfen um den Einzug in die Playoffs

Die ASKÖ Hau­ser Gmun­den Rams kön­nen sich bereits am Sonn­tag den 3. Okto­ber in der SEP-Are­na Gmun­den, mit einem Sieg im OÖ-Der­by gegen die UAFC Monob­unt Gla­dia­tors Ried, den Ein­zug in die Play­offs sichern.

Nach dem Sieg gegen die Carin­thi­an Eagles ist das Spiel gegen die Inn­viert­ler eines der beson­de­ren Art. So kön­nen die Foot­bal­ler aus dem Salz­kam­mer­gut den Play­off Ein­zug mit einem Sieg fixie­ren. Gewin­nen sie mit mehr als 9 Punk­ten Vor­sprung, ist sogar der Divi­si­ons­sieg und somit das Heim­spiel­recht im Play­off-Halb­fi­na­le noch möglich.

Durch den Rück­zug der Ver­tex War­ri­ors aus Wörgl gab es zuletzt drei spiel­freie Wochen­en­den für die Rams. Die­se wur­den für die Vor­be­rei­tung auf die letz­ten bei­den Spie­le im Grund­durch­gang mit vie­len Trai­nings, sowie einem gemein­sa­men Trai­nings­camp mit den AFC Grizz­lies aus Sto­ckerau, genutzt.

Grün­dungs­mit­glied und O‑Line Coach Flo­ri­an Andor­fer über das letz­te Spiel gegen die Gla­dia­tors und die Vor­be­rei­tun­gen auf das vor­ent­schei­den­de Spiel: „Beim Aus­wärts­spiel gegen Ried hat­ten wir nach 2 Jah­ren Absti­nenz noch eini­ges an Rost abzu­klop­fen. Das Spiel war über die gan­zen vier Vier­tel an der Kip­pe. Lei­der mach­ten wir zu vie­le Feh­ler und die Gla­dia­tors konn­ten das Spiel vor Heim­pu­bli­kum mit 21:12 für sich entscheiden.

In der Vor­be­rei­tung für das nächs­te Auf­ein­an­der­tref­fen haben wir uns dar­auf kon­zen­triert die­se Feh­ler aus­zu­mer­zen. Mit Video­stu­di­um, Adap­tio­nen und einem gemein­sa­men Trai­ning mit den Grizz­lies, haben wir uns super ein­ge­stellt um den vor­zei­ti­gen Play­off Ein­zug zu fixie­ren. Ich und der gesam­te Coa­chingstaff sind sehr zufrie­den wie die Vor­be­rei­tun­gen ver­lau­fen sind und freu­en uns auf einen hei­ßen Tanz in unse­rem Sta­di­on in Gmunden.“

Wie auch schon beim letz­ten Spiel in der SEP-Are­na, wol­len sich die Rams mit gra­tis Ein­tritt bei allen Bediens­te­ten im Gesund­heits­we­sen sowie bei den Mit­glie­dern der Ein­satz­or­ga­ni­sa­ti­on für ihren Ein­satz in der Coro­na­pan­de­mie, sowie bei den unzäh­li­gen Unwet­tern im Som­mer bedanken.

Am Game­day selbst sind wie­der die Cheer­lea­der der Rams, die Rebels, dabei. Wei­ters gibt es Bur­ger, Hot­dogs und Co, erfri­schen­de Geträn­ke, eine Kaf­fee- und Kuchen­bar, eine Kin­der­schmink­sta­ti­on, eine Wurf­wand und die­ses Mal sogar eine Kicking­wall um sich auf der Posi­ti­on des Kickers zu versuchen.

Die Rams freu­en sich auf laut­star­ke Unter­stüt­zung um mit­hil­fe der hei­mi­schen Ame­ri­can Foot­ball Fans den Ein­zug in die Play­offs zu fixieren.

Foto: Hans Feitzinger