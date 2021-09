Der seit Ende August abgän­gi­ge 22-Jäh­ri­ge aus Vöck­la­bruck wur­de tot auf­ge­fun­den, berich­tet die Polizei.

Ende August 2021 hat­ten die Eltern des 22-Jäh­ri­gen letzt­mals Kon­takt zu ihrem Sohn. Der jun­ge Mann ließ damals sei­ne Brief­ta­sche sowie einen hand­ge­schrie­be­nen Notiz­zet­tel in der elter­li­chen Woh­nung in Vöck­la­bruck zurück. Dabei gab er an, dass er bis nächs­te Woche in Wien sei. Seit­her fehl­te jede Spur von dem 22-Jährigen.

Quel­le: LPD OÖ