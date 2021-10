Amtsübergabe in Altmünster

Alt­müns­ters Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer wur­de am Don­ners­tag­abend im Rah­men der kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung des Gemein­de­ra­tes vom Bezirks­haupt­mann ange­lobt. Die bei­den Vize­bür­ger­meis­ter und die Zusam­men­set­zung der Aus­schüs­se wur­den festgelegt.

(Alt­müns­ter, am 28.10.2021) Die Kon­sti­tu­ie­ren­de Sit­zung des Gemein­de­ra­tes der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter fand am 28. Okto­ber unter Ein­hal­tung stren­ger Sicher­heits­maß­nah­men in der Aula der Mit­tel­schu­le Alt­müns­ter statt. Für die fei­er­li­che Umrah­mung des Abends sorg­te eine Abord­nung des Markt­mu­sik­ver­eins Alt­müns­ter. Die Sit­zung wur­de um 18.30 Uhr von Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger eröffnet.

Ange­lo­bung durch den Bezirkshauptmann

Der ers­te Tages­ord­nungs­punkt war die Ange­lo­bung des neu­en Bür­ger­meis­ters Mar­tin Pel­zer durch den Bezirks­haupt­mann Alo­is Lanz. Anschlie­ßend wur­den die anwe­sen­den Mit­glie­der und Ersatz­mit­glie­der des neu gewähl­ten Gemein­de­ra­tes durch den Bür­ger­meis­ter angelobt.

Auch in die­ser Amts­pe­ri­ode gibt es in Alt­müns­ter wie­der zwei Vize­bür­ger­meis­te­rIn­nen. Als ers­ter Vize­bür­ger­meis­ter wur­de von der ÖVP Bern­hard Moser und von der SPÖ wur­de Eli­sa­beth Feicht­in­ger als zwei­te Vize­bür­ger­meis­te­rin nomi­niert. Der Gemein­de­vor­stand der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter besteht aus 9 Mit­glie­dern, wobei 5 Man­da­te auf die ÖVP und 4 Man­da­te auf die SPÖ entfallen.

Zusam­men­set­zung der Ausschüsse

Auch die Anzahl der Aus­schüs­se wird sich in der kom­men­den Funk­ti­ons­pe­ri­ode nicht ändern, allei­nig die jewei­lig zu behan­deln­den The­men sind neu zusam­men­ge­fasst wor­den. So wird es unter ande­rem einen Nach­hal­tig­keits­aus­aus­schuss geben, der die The­men Umwelt­schutz, Land­wirt­schaft, Markt­we­sen und erneu­er­ba­re Ener­gie umfasst.

Ehren­gäs­te aus den Nach­bar­ge­mein­den und Düren

Dabei bei der ers­ten Gemein­de­rats­sit­zung in der neu­en Amts­pe­ri­ode waren auch Ste­fan Krapf, Bür­ger­meis­ter der Stadt Gmun­den und der Traun­kirch­ner Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl. Eine gro­ße Ehre war, dass der Bür­ger­meis­ter der Part­ner­stadt Düren (Deutsch­land), Frank Peter Ull­rich, und die Part­ner­schafts­be­auf­trag­te Sabi­ne Bris­cot-Jun­kers­dorf die lan­ge Rei­se auf sich genom­men haben.

Pel­zer freut sich auf gute Zusammenarbeit

“Ich möch­te mich recht herz­lich bei allen bedan­ken, die das Ver­trau­en in mein Team und mich gesetzt haben. Wie bereits zu Beginn mei­ner Kan­di­da­tur erwähnt, soll dies mein Betrag zum All­ge­mein­wohl und zum gemein­sa­men Mit­ein­an­der in unse­rer Gemein­de wer­den. Hier möch­te ich noch das Zitat eines ehe­ma­li­gen deut­schen Poli­ti­kers vor­brin­gen: „Man darf nie das Gefühl haben, dass man im poli­ti­schen Geschäft ein Star wäre, son­dern man hat ver­dammt noch mal sei­ne Arbeit zu machen.“ In die­sem Sin­ne freue ich mich auf eine gute Zusam­men­ar­beit mit euch allen!“, so Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pelzer.

Bild­un­ter­schrif­ten:

Bild 1: Bür­ger­meis­ter DI Mar­tin Pel­zer, BEd bei sei­ner Ange­lo­bung durch Bezirks­haupt­mann Ing. Mag. Alo­is Lanz.

Bild 2: Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer mit sei­ner Vor­gän­ge­rin Eli­sa­beth Feichtinger.

Bild 3: Die Kon­sti­tu­ie­ren­de Sit­zung des Gemein­de­ra­tes fand am 28.10. in der Aula der MS Alt­müns­ter statt.

Foto und Bild­recht: fotoshoptraunsee.at