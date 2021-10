Bücher-Flohmarkt in Attnang

Das Bud­get ist klein, das Enga­ge­ment groß: Josef Schmidt arbei­tet seit nun­mehr 55 Jah­ren ehren­amt­lich in der Pfarr­bü­che­rei. „Bei so vie­len inter­es­san­ten Neu­erschei­nun­gen kann ich mich gar nicht ent­schei­den, was ich kau­fen soll. Immer wird das Geld zu knapp.“, erzählt Schmidt.

Dar­um orga­ni­sie­ren er und sein Team wie­der einen Bücher-Floh­markt im Att­nan­ger Pfarr­heim, damit Geld zusam­men­kommt, um neu­en Lese­stoff anzu­schaf­fen. Vie­le hun­der­te Kilo Lek­tü­re wer­den dabei von den Büche­rei-Mit­ar­bei­te­rIn­nen bewegt. „Wir hof­fen, dass sich unser Ein­satz aus­zahlt!“, sind sie zuver­sicht­lich und freu­en sich auf zahl­rei­che Bücherfreunde.

Foto: pri­vat