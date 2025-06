Sev­da Chkou­to­va, 1978 in Bul­ga­ri­en gebo­ren, lebt und arbei­tet in Wien. Sie stu­dier­te Kon­zep­tio­nel­le Male­rei an der Wie­ner Aka­de­mie der bil­den­den Küns­te und ist mit ihren Arbei­ten in renom­mier­ten Samm­lun­gen wie der Alber­ti­na, dem mumok oder dem Lent­os vertreten.

„Ich ver­ste­he mich als Zeich­ne­rin, die im Medi­um Zeich­nung unein­ge­schränk­te Mög­lich­kei­ten fin­det, das Den­ken und des­sen oft abs­trak­te Vor­gän­ge sicht­bar zu machen“, sagt Chkou­to­va, die sich selbst als Ver­tre­te­rin femi­nis­ti­scher Kunst sieht. Im Zen­trum ihres künst­le­ri­schen Schaf­fens steht seit vie­len Jah­ren das Dasein als Frau sowie die Kon­struk­ti­on von Weiblichkeit.

Weib­lich­keit im Fokus des künst­le­ri­schen Schaffens

Die von Dr. Peter Ass­mann kura­tier­te Aus­stel­lung in der Gale­rie Schloss Puch­heim zeigt vor allem klein­for­ma­ti­ge Seri­en auf Bütten‑, Reis- oder mehr­schich­ti­gem Trans­pa­rent­pa­pier. Mit fei­nen Tuschestri­chen oder stark ver­dünn­ter, blut­ro­ter Far­be – ent­ste­hen Zeich­nun­gen, die sich „wie Geschich­ten zur Weib­lich­keit lesen“, wie es ein Aus­stel­lungs­be­su­cher tref­fend for­mu­liert hat.

Ergänzt wer­den die­se durch groß­for­ma­ti­ge Arbei­ten, in denen rea­lis­tisch gezeich­ne­te Ele­men­te mit abs­trak­ten, aqua­rell­ar­ti­gen Flä­chen ver­schmel­zen. Plas­ti­sche Objek­te aus Wol­le – frei im Raum plat­ziert – wir­ken wie schwe­ben­de Kör­per und tra­gen zu einem stim­mi­gen Gesamt­erleb­nis bei.

Eine beson­de­re Qua­li­tät der Aus­stel­lung liegt in der Prä­sen­ta­ti­on: Sämt­li­che Wer­ke sind rah­men­los und direkt in die his­to­ri­schen Mau­ern der Gale­rie „gepinnt“, was eine beson­de­re Nähe zwi­schen Betrach­ter und Bild schafft.

Die Aus­stel­lung ist noch bis Mit­te Sep­tem­ber 2025 zu besich­ti­gen. Beglei­tend zur Finis­sa­ge am 19. Sep­tem­ber ist um 19:00 Uhr eine Lesung geplant.

Öff­nungs­zei­ten der Gale­rie:

Sonn­tag von 10:00 bis 12:00 Uhr sowie nach tele­fo­ni­scher Vereinbarung.

Irm­gard Fav­ret­ti: 0650 / 360 29 75

Joa­chim Müh­leg­ger (Kul­tur­re­fe­rat Stadt­ge­mein­de Att­nang-Puch­heim): 07674 / 615–223