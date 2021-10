Dachbodenfund in Gmunden: Weltkriegsgranate kontrolliert gesprengt

In Gmun­den muss­te am Mon­tag der Ent­mi­nungs­dienst anrü­cken, nach­dem auf einem Dach­bo­den ein Kriegs­re­likt gefun­den wor­den war. Die Gra­na­te wur­de schluss­end­lich kon­trol­liert gesprengt.

Bei Arbei­ten in Gmun­den ent­deck­te ein 36-Jäh­ri­ger am 4. Okto­ber 2021 am Dach­bo­den im Haus sei­ner Schwie­ger­mut­ter eine Spreng­gra­na­te aus dem 2. Welt­krieg und ver­stän­dig­te tele­fo­nisch die Poli­zei­in­spek­ti­on Gmunden.

Ent­mi­nungs­dienst im Einsatz

Nach­dem die Gefähr­lich­keit des Gegen­stan­des, eine 7,5 cm Spreng­gra­na­te, erkannt wor­den ist, wur­de der Ent­mi­nungs­dienst des Bun­des­hee­res ange­for­dert. Auf­grund der Bri­sanz der Gra­na­te wur­de eine sofor­ti­ge Not­spren­gung des Zün­ders im angren­zen­den Feld ver­an­lasst. Der umlie­gen­de Bereich und sämt­li­che Zufahr­ten wur­den abge­sperrt und die Gra­na­te gegen 16:35 Uhr kon­trol­liert gesprengt.

Quel­le: Poli­zei OÖ