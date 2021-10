HAK-Connect: Girl-Power on Tour in Wien

End­lich konn­te die lang ersehn­te Girl-Power-Exkur­si­on der 1. bis 3. Klas­sen HAK/PS-Bad Ischl nach Wien stattfinden.

Am ers­ten Tag lern­ten die Schü­le­rin­nen unter der Lei­tung von Moni­que Schmöll­ner M.Sc, Absol­ven­tin der BHAK Bad Ischl, Neu­es über Entre­pre­neurs­hip, ent­wi­ckel­ten eine eige­ne Unter­neh­mens­idee und hiel­ten eine Prä­sen­ta­ti­on am Grün­dungs­in­sti­tut der Wirt­schafts­uni­ver­si­tät in Wien. Am Abend wur­de das Restau­rant Ava­lon der viel­be­schäf­tig­ten Grün­de­rin Mary Mayr, Eigen­tü­me­rin von zwei Loka­len, Radio­mo­de­ra­to­rin und Ver­an­stal­te­rin von diver­sen Kul­tur­events, besucht.

Am zwei­ten Tag besuch­ten die Schü­le­rin­nen einen Kom­mu­ni­ka­ti­ons­work­shop bei Dr. Nina Haas. Die erfolg­rei­che Unter­neh­mens­be­ra­te­rin und Exper­tin für Rhe­to­rik und Prä­sen­ta­ti­on ver­mit­tel­te den Girls vie­le Tipps und Tricks, um erfolg­reich vor Grup­pen auf­zu­tre­ten und Bot­schaf­ten dem Gegen­über rich­tig zu vermitteln.

Auch zahl­rei­che Fra­gen in Bezug auf den Umgang mit den Geschlech­ter­bil­dern in unse­rer Gesell­schaft wur­den dis­ku­tiert. Ihr Tipp: „Girls ver­netzt euch, denn die Hälf­te der Bevöl­ke­rung besteht aus Frau­en!“ Beson­de­rer Dank gilt auch dem Lions­club, der mit einer Spen­de die Exkur­si­on nach Wien geför­dert hat.

Girl-Power ist ein neu­er frei­wil­li­ger Schwer­punkt an der HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl, bei dem die Schü­le­rin­nen klas­sen­über­grei­fend neue Kom­pe­ten­zen und Fähig­kei­ten in ver­schie­de­nen Berei­chen wie Rhe­to­rik, Social Media, Selbst­wahr­neh­mung und vie­les mehr ler­nen und stär­ken. Zusätz­lich ler­nen sich die Schü­le­rin­nen klas­sen­über­grei­fend bes­ser ken­nen und ein Girls-Netz­werk zur gegen­sei­ti­gen Unter­stüt­zung wird auf­ge­baut. Dadurch wird der Schul­ein­stieg für Schul­an­fän­ge­rin­nen erheb­lich erleichtert.

Fotos: HAK Bad Ischl