Die vier rou­ti­nier­tes­ten Läu­fe­rin­nen des Uni­on Eis­lauf­ver­eins Gmun­den star­te­ten mit den Lauf- und Tech­nik­klas­se­prü­fun­gen in die neue Kunst­lauf-Sai­son. Anna und Marie Födin­ger, Leo­no­re Hes­sen­ber­ger und Vale­rie Frau­scher leg­ten beim Prü­fungs­lau­fen in Telfs jeweils zwei Prü­fun­gen in den Klas­sen eins und zwei sou­ve­rän ab. Opti­mal vor­be­rei­tet von der neu­en Ver­eins­trai­ne­rin Sus­an Mason freu­en sich die Sport­le­rin­nen nun auf den ers­ten inter­na­tio­na­len Wett­kampf in Inns­bruck im November.