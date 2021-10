MS Laakirchen bekommt als erstes Schule im Bezirk Chromebooks

Im Zuge der Initia­ti­ve der Bun­des­re­gie­rung „Digi­ta­les Ler­nen“ wur­de die Mit­tel­schu­le Laa­kir­chen als ers­te Schu­le im Bezirk mit 130 Chrome­books aus­ge­stat­tet. Digi­ta­les und ana­lo­ges Ler­nen grei­fen immer mehr inein­an­der und machen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler zukunftsfit.

Die Mit­tel­schu­le Laa­kir­chen ist seit vie­len Jah­ren Vor­rei­ter im Bezug auf Digi­ta­li­sie­rung und setz­te bereits vor 20 Jah­ren einen Infor­ma­tik­schwer­punkt. Nun durf­ten sich die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der ers­ten und zwei­ten Klas­sen sowie die Leh­rer über die ers­ten Chrome­books im Bezirk freuen.

„Mir und mei­nem enga­gier­ten Leh­rer­team ist es wich­tig, die Kin­der auf die Anfor­de­run­gen der Zukunft best­mög­lich vor­zu­be­rei­ten. Dazu gehört auch die Medi­en­kom­pe­tenz, die mit den 130 neu­en Chrome­books bes­tens unter­stützt wird“, so Manue­la Drack, die Direk­to­rin der Mit­tel­schu­le Laakirchen.

Die groß­teils vom Bund finan­zier­ten neu­en digi­ta­len End­ge­rä­te gehö­ren den Schü­lern und wer­den sowohl im Unter­richt als auch zu Hau­se ein­ge­setzt. Um den digi­ta­len Aus­tausch zwi­schen Schü­lern und Leh­rern best­mög­lich zu gestal­ten wur­de bereits im letz­ten Schul­jahr eine Goog­le Works­pace ein­ge­rich­tet. Dass sich das gro­ße Enga­ge­ment im Bezug auf digi­ta­les Ler­nen in allen Berei­chen in den letz­ten Jah­re bezahlt gemacht hat, zei­gen die Aus­zeich­nun­gen mit dem MINT-Zer­ti­fi­kat und die Ernen­nung zur DigiTNMS.

„Wir sind stolz in Laa­kir­chen so eine inno­va­ti­ve Schu­le mit so vie­len enga­gier­ten Leh­rern zu haben, die die Kin­der bes­tens auf die Zukunft vor­be­rei­ten“, so Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger. Auch Schul­qua­li­täts­ma­na­ger Dr. Chris­ti­an Kitz­ber­ger sieht den Fort­schritt in den Klas­sen­zim­mern posi­tiv: „Die Chrome­books wer­den unter­stüt­zend im Unter­richt ein­ge­setzt. Ich bin mir sicher, dass eine gute Mischung aus ana­lo­gem und digi­ta­lem Ler­nen den zeit­ge­mä­ßen Unter­richt gewähr­leis­tet“.

Neben all der Tech­nik kommt das krea­ti­ve und hap­ti­sche Ler­nen nicht zu kurz. So wer­den bei­spiels­wei­se Taschen mit Sti­cke­rei­en und Appli­ka­tio­nen für die neu­en digi­ta­len End­ge­rä­te im Werk­un­ter­richt gefer­tigt. „All die Gerä­te und die Netz­wer­ke müs­sen natür­lich auch gewar­tet und der Unter­richt adap­tiert wer­den. Dadurch ent­steht ein erheb­li­cher Mehr­auf­wand. Ich dan­ke mei­nen enga­gier­ten Kol­le­gen und Kol­le­ginnn, die sich mit den neu­en Auf­ga­ben so inten­siv aus­ein­an­der setz­ten“, so Manue­la Drack.

Quel­le: Gemein­de Laakirchen