Tag der offenen Tür an der HTBLA Hallstatt

Ein­ge­bet­tet in ein bereits im Vor­jahr erprob­tes Ablauf­kon­zept kann erfreu­li­cher­wei­se auch heu­er der Tag der offe­nen Tür der HTB­LA Hall­statt statt­fin­den. Am 16. Okto­ber 2021 wer­den Inter­es­sier­te ein­ge­la­den, selbst einen Blick auf die Bil­dungs­in­sti­tu­ti­on im Inne­ren Salz­kam­mer­gut zu werfen. ”

Hall­statt lässt sich am bes­ten live erle­ben!“ Das behaup­ten zumin­dest die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der ver­schie­de­nen Fach­rich­tun­gen, die an die­sem Tag auch selbst die Füh­run­gen durch die Schu­le über­neh­men wer­den. „Wir haben die Erfah­rung gemacht, dass unse­re Schü­le­rin­nen und Schü­ler ein­fach am authen­tischs­ten trans­por­tie­ren kön­nen, was uns in der Schu­le wich­tig ist, weil sie nicht dar­über erzäh­len, was wir ver­mit­teln wol­len, son­dern wirk­lich dar­über berich­ten, was bei ihnen ankommt“, meint Direk­tor Dr. Chris­toph Prei­mes­ber­ger zu die­sem Präsentationsformat.

Ab 9:00 Uhr geht’s los mit Füh­run­gen durch Theo­rie­ge­bäu­de, Werk­statt und Inter­nat. Vor­ge­stellt wer­den die Fach­rich­tun­gen der “HTL für Innen­ar­chi­tek­tur und Holz­tech­no­lo­gien” in den Schwer­punk­ten “Raum- und Objekt­ge­stal­tung” sowie „Restau­rier­tech­nik”. Die “Fach­schu­le Tischlerei/Tischlereitechnik” prä­sen­tiert auch ihren jun­gen Schwer­punkt „Boots­bau”.

In der “Fach­schu­le für Kunst­hand­werk und Design” erfährt man mehr über die Aus­bil­dungs­zwei­ge des “Streich- und Sai­ten­in­stru­men­ten­bau­es“, der „Bild­haue­rei“ sowie der „Drechs­le­rei“. Fach­kom­pe­tenz auf höchs­tem Niveau lässt sich zudem in der 1‑jährigen Meis­ter­klas­se der ver­schie­de­nen Fach­rich­tun­gen erle­ben. Ins­ge­samt also eine umfang­rei­che Viel­falt an Mög­lich­kei­ten rund um das bestim­men­de Mate­ri­al Holz, in dem die ursprüng­lich als „Holz­fach­schu­le“ bekann­te Bil­dungs­ein­rich­tung eini­ges an Kom­pe­tenz, Inno­va­ti­on, Tra­di­ti­on und Krea­ti­vi­tät vor­zu­wei­sen hat.

Park­plät­ze sind aus­rei­chend vor­han­den, es gilt die 3G-Rege­lung und man kann die Gele­gen­heit auch nut­zen, den Welt­kul­tur­er­be­ort am Hall­stät­ter­see zu besichtigen.

Die Ver­an­stal­tung endet um 15 Uhr. Mehr Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www.htl-hallstatt.at