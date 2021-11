Raser mit gestohlenen Kennzeichen aus dem Verkehr gezogen

Die Poli­zei hat Mon­tag­abend einen Raser auf der West­au­to­bahn aus dem Ver­kehr gezo­gen. Wie sich her­aus­stell­te waren die Kenn­zei­chen gestoh­len und der Wagen nicht zugelassen.

Der 36-jäh­ri­ger Len­ker aus dem Bezirk Vöck­la­bruck war am 8. Novem­ber 2021 auf der A1 West­au­to­bahn im Gemein­de­ge­biet von Tief­gra­ben mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit in Rich­tung Salz­burg unter­wegs. An dem Fahr­zeug waren Kenn­zei­chen mon­tiert, die laut Poli­zei am 2. Novem­ber 2021 in Salz­burg gestoh­len wurden.

Poli­zei nahm Ver­fol­gung auf

Zwei Poli­zis­ten der Auto­bahn­po­li­zei See­wal­chen führ­ten gegen 20:50 Uhr Laser­mes­sun­gen durch. Dabei bemerk­ten sie den Len­ker, der mit 162 km/h auf der A1 dahin ras­te. Mit Blau­licht und Fol­ge­ton­horn nah­men die Poli­zis­ten die Nach­fahrt auf und konn­ten den Len­ker im Gemein­de­ge­biet von Mond­see in einer Anhal­te­bucht der B154 kontrollieren.

Fahr­zeug war nicht zugelassen

Im Zuge die­ser Ver­kehrs­kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass das ver­wen­de­te Fahr­zeug nicht zuge­las­sen war und die mon­tier­ten Kenn­zei­chen als ent­frem­det gemel­det waren. Bei der Ein­ver­nah­me zeig­te sich der 36-Jäh­ri­ge gestän­dig. Die Kenn­zei­chen wur­den sicher­ge­stellt. Anzei­gen wer­den erstattet.

Quel­le: LPD OÖ