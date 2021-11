EISHOCKEY — Die Gmundner Haie gegen den Tabellenzweiten ATSE GRAZ!

Es ging wie­der heiß her im Hai­fisch­be­cken Gmun­den, zu Gast war der Tabel­len Zwei­te in der 3. höchs­ten Eis­ho­ckey­li­ga Öster­reichs ATSE GRAZ. Gleich vor­weg: die RAUCH TECH­NO­LO­GY SHRKS haben Ersatz für Milan SESTAK gefunden!

Der tsche­chi­sche Ver­tei­di­ger Vla­di­mír ZVO­NIK stösst vom EHC Zwei­brü­cken aus der deut­schen Regio­nal­li­ga Süd-West zu den Gmund­nern und mit Mar­tin BRA­BEC kommt ein ech­ter Goal­get­ter aus der Deut­schen Regio­nal­li­ga Süd nach Gmun­den. Der in OÖ arbei­ten­de Bra­bec soll die Lücke schlie­ßen die Milan Sestak hin­ter­lässt. Er kommt vom Dins­la­ke­ner EC 2009. Bei­de sind bereits bei der heu­ti­gen Par­tie spielberechtigt.

Und mit Voll­gas gin­gen bei­de Mann­schaf­ten ans Werk. Die Haie drü­cken kräf­tig an, eini­ge Tor­chan­cen konn­ten nicht ver­wer­tet wer­den. Dann tank­te sich Neu­erwerb Mar­tin BRA­BEC nach Zuspiel von Vla­di­mir ZVO­NIK durch und erziel­te in der 5. Spiel­mi­nu­te das 1:0 für die SHARKS. Wei­te­re Über­le­gen­heit der RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS, ein Angriff nach dem ande­ren roll­te. Doch just in die­ser Pha­se ein Gegen­stoss der Gra­zer, WIN­ZIG spiel­te auf N.ZIERER ab und der Puck sprang über den Schlitt­schuh des her­vor­ra­gen­den Goa­li Rudi HUM­MEL in‘s Tor der Gast­ge­ber zum 1:1. Dann Schreck bei den Gmund­nern, Vla­di­mir ZVO­NIK bekam für einen frag­wür­di­gen Sto­cken­den­stich eine 2+2 Minu­ten Stra­fe, die in das zwei­te Spiel­drit­tel mit 3:25 Minu­ten mit­ge­nom­men wurde.

Bis Minu­te 22:01 konn­ten die SHARKS das Über­zahl­spiel noch kon­trol­lie­ren. Doch nach Zuspiel von Krenz ver­wan­del­te dann doch WIN­ZIG zum 1:2 für die Gäs­te. Das Spiel ging aber rasant wei­ter und in der 28. Spiel­mi­nu­te kam ein Ide­al­pass von Mar­tin BRA­BEC auf die Schau­fel von And­re FLAT­SCHER und der Aus­gleich zum 2:2 war geschafft. Nun spiel­ten bei­de Mann­schaf­ten per­fek­tes Eis­ho­ckey und 2 Minu­ten vor der Drit­tel­pau­se war es KRENZ C. der erneut die Gra­zer mit 2:3 in Füh­rung brachte.

Doch wie­der ein Miss­ge­schick in der Tech­nik der Eis­ma­schi­ne, bereits bei der Eis­auf­be­rei­tung ver­sag­te das Gerät nach 2 Drit­tel der Eis­auf­be­rei­tung und trotz aller Bemü­hun­gen beka­men die Tech­ni­ker die Eis­ma­schi­ne nicht mehr in Gang. Bei­de Mann­schaf­ten ent­schie­den daher ohne Eis­auf­be­rei­tung die Par­tie fortzusetzen.

Die letz­ten 20 Minu­ten waren nichts für schwa­che Ner­ven. Die Gast­mann­schaft ver­tei­dig­te ihr Tor nach allen Regeln der Kunst. Die Gmund­ner Haie star­te­ten noch­mals den Tur­bo, doch vor dem Gehäu­se des ATSE war End­sta­ti­on, die Hart­gum­mi­schei­be woll­te ein­fach nicht in den Kas­ten. So blieb es bei einem aus Sicht der SHARKS undank­ba­ren 2:3 für Graz. Die bei­den Neu­zu­gän­ge bei den RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Vla­di­mir ZVO­NIK und Mar­tin BRA­BEC haben ihr Kön­nen unter Beweis gestellt und Mar­tin BRA­BEC hat zum Ein­stand auch einen Tref­fer der Haie erzielt. Lei­der fehl­ten heu­te krank­heits­be­dingt eini­ge Stamm­spie­ler der Gmundner.

Aber es geht bereits am Sams­tag 13.11.2021 im Hai­fisch­be­cken Gmun­den wei­ter. Da emp­fan­gen die SHARKS die Mann­schaft des WEV-Wie­ner Eis­lauf­ver­ei­nes. Mit voll­stän­di­ger Mann­schaft und den bei­den Neu­erwer­ben wird es sich ein tol­ler und span­nen­der Eis­ho­ckey­a­bend mit hof­fent­lich drei Punk­te. Die SHARKS-Fami­lie freut sich über zahl­rei­chen Besuch. Es gel­ten natür­lich die aktu­el­len Coronavorschriften!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS