FPÖ-Obfrau Beate Enzmann zieht sich zurück

Die lang­jäh­ri­ge Obfrau der Gmund­ner FPÖ, Bea­te Enz­mann hat am Mon­tag ihren Rück­zug aus der Poli­tik bekannt gegeben.

In den ver­gan­ge­nen Jah­ren, vor allem aber in den letz­ten Jah­ren als Stadt­rä­tin habe ich mit gro­ßer Freu­de und viel Enga­ge­ment in der Gmund­ner Stadt­po­li­tik gear­bei­tet. Seit fast 20 Jah­ren bin ich Par­tei­ob­frau der FPÖ-Gmun­den. Ger­ne habe ich der Bit­te mei­ner Par­tei­kol­le­gen ent­spro­chen und wie­der als Spit­zen­kan­di­da­tin und Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­tin der FPÖ kandidiert.

Obwohl wir trotz des Gegen­winds aus der Bun­des­po­li­tik ein beacht­li­ches Ergeb­nis ein­fah­ren konn­ten, ist für mich der 4. Platz bei der Bür­ger­meis­ter­wahl kein Auf­trag, wei­ter­hin die frei­heit­li­che Poli­tik in Gmun­den zu bestim­men. Ich habe daher gleich am Tag nach der Wahl mei­ne Par­tei­freun­de davon infor­miert, dass ich nur mehr als Ersatz­ge­mein­de­rä­tin zur Ver­fü­gung ste­he. Nun wird die nächs­te Genera­ti­on mit Kom­pe­tenz, Klug­heit und Enga­ge­ment in die­se neue Funk­ti­ons­pe­ri­ode gehen.

Da die ÖVP nun kei­ne abso­lu­te Mehr­heit in Stadt- und Gemein­de­rat besitzt und mit der FPÖ ein Arbeits­über­ein­kom­men beschlos­sen hat, wird man in den nächs­ten Jah­ren ver­mehrt frei­heit­li­che Hand­schrift in der Stadt­po­li­tik bemer­ken. Und das wird Gmun­den gut­tun. Bei unse­rem nächs­ten Stadt­par­tei­tag am 11. Novem­ber wer­de ich fol­ge­rich­tig auch als Par­tei­ob­frau zurücktreten.

Ich bedan­ke mich bei Ihnen allen für die gute Zusam­men­ar­beit und Ihr Bemü­hen um objek­ti­ve Bericht­erstat­tung in den ver­gan­ge­nen Jahren.

Mit herz­li­chen Grüßen,

Bea­te Enzmann