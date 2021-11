Hungrig auf echt“- Bad Ischler TourismusschülerInnen auf Exkursion in Linz

Bei einer span­nen­den Exkur­si­on nach Linz blick­ten die Matu­ran­tin­nen und Matu­ran­ten der Tou­ris­mus­schu­len Bad Ischl hin­ter die Kulis­sen des Ober­ös­ter­reich Tourismus.

Der Tag in Linz begann mit einer Füh­rung durch die vie­len Abtei­lun­gen und Labs des Ars Elec­tro­ni­ca Cen­ters, wo man im „Deep Space“ in einer tech­nisch hoch­kom­ple­xen Prä­sen­ta­ti­on bis an die Gren­zen des uns bekann­ten Uni­ver­sums vor­sto­ßen konnte.

Mag. Rai­ner Jeli­nek, Desti­na­ti­ons­ent­wick­ler bei der Lan­des­tou­ris­mus­or­ga­ni­sa­ti­on, brach­te dann einen Blick in die gesetz­li­chen Grund­la­gen des Tou­ris­mus in Ober­ös­ter­reich und die aktu­el­le Tou­ris­mus­stra­te­gie 2022. Die jun­gen Touristiker*innen erleb­ten die gro­ßen stra­te­gi­schen Wei­chen­stel­lun­gen und erfuh­ren aber auch, wie die Coro­na Pan­de­mie die ver­schie­de­nen Seg­men­te des Tou­ris­mus in unse­rem Bun­des­land betrof­fen und viel spon­ta­nes Kri­sen­ma­nage­ment erfor­der­lich gemacht hat.

In der Fol­ge erläu­ter­te Pro­jekt­lei­te­rin Johan­na Grab­mer aus­führ­lich das Schwer­punkt­the­ma Kuli­na­rik und zeig­te wie nach einem gut zwei­jäh­ri­gen Pla­nungs- und Aus­ar­bei­tungs­pro­zess seit heu­er die Ver­mark­tung unse­rer kuli­na­ri­schen Schät­ze und Ange­bots­stär­ken unter der Devi­se „Hung­rig auf echt“ umge­setzt wer­den soll.

Beim Besuch des Arte Hotels Linz schil­der­ten Resi­dent Mana­ger Ste­fan Groß und Front Office Mana­ge­rin Alda Moro­cu­ti die Phi­lo­so­phie der Arte Hotels, die zur Ipp-Grup­pe gehö­ren, und lie­ßen erken­nen, wie gera­de der Städ­te- und Geschäfts­tou­ris­mus unter den Aus­wir­kun­gen der Pan­de­mie gelit­ten haben. Trotz einer Erho­lung im abge­lau­fe­nen Som­mer ist man noch immer weit vom Vor-Coro­na-Niveau ent­fernt, krea­ti­ve Ideen und gro­ße Fle­xi­bi­li­tät aller Mit­ar­bei­ter gehö­ren zu den täg­li­chen Herausforderungen.

Die­ser Tag in Linz war eine per­fek­te Vor­be­rei­tung für die münd­li­che Matu­ra in meh­re­ren Gegen­stän­den, ein Dan­ke­schön an alle Refe­ren­ten, die sich für die Isch­ler Maturant*innen Zeit genom­men haben.