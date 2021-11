Musikkapellen stellten sich der Jury

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag zeig­ten 9 Musik­ka­pel­len am Herbst­blä­ser­tag des OÖ Blas­mu­sik­ver­ban­des im Bezirk Gmun­den ein­drucks­voll, was der Bezirk musi­ka­lisch zu bie­ten hat. Die Kon­zert­wer­tung erfolg­te nach zwei­jäh­ri­ger Pau­se mit je 3 Musik­stü­cken in 4 ver­schie­de­nen Stu­fen (A‑D). Die Wer­tung der 3 Juro­ren besteht aus 10 ver­schie­de­nen Kate­go­rien mit jeweils maxi­mal 10 Punk­ten. Gesamt sind 100 Punk­te zu erreichen.

Der Musik­ver­ein St. Mag­da­le­na eröff­ne­te die Kon­zert­wer­tung in der Kitz­man­tel­fa­brik Vorch­dorf in der Wer­tungs­stu­fe C. Die jüngs­ten Teil­neh­mer waren die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker des Jugend­or­ches­ters der FM Lang­wies in der Leis­tungs­stu­fe A. Neben ihnen stell­ten sich auch die MM Scharn­stein-Red­ten­ba­cher und die BK Bad Ischl der Wer­tung in der Kate­go­rie B dem Juro­ren­trio bestehend aus Kons. Gott­fried Rei­seg­ger, MD Mag. Ger­hard For­man und Roland Kas­t­ner. In der Wer­tungs­stu­fe C sind außer­dem die MK Lin­dach, die WK Lau­fen Gmun­den-Engel­hof, der MV Sie­ben­bür­ger und die TMK Pön­dorf ange­tre­ten. Der MV Pins­dorf prä­sen­tier­te sich in der höchs­ten Wer­tungs­stu­fe des Tages, der Stu­fe D.

Am Ende des Tages durf­ten sich das Jun­ge­dor­ches­ter der FM Lang­wies., die MM Scharn­stein-Red­ten­ba­cher, die WK Lau­fen Gmun­den Engel­hof, der MV der Sie­ben­bür­ger Vorch­dorf, die TMK Pön­dorf und der MV Pins­dorf mit über 90 Punk­ten über eine gol­de­ne Medail­le freuen.

Fotos: pri­vat