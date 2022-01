Sozialflohmarkt zieht erste positive Bilanz

Bereits 2.009,11 Euro wur­den beim Dau­er­floh­markt im Pfarr­zen­trum Stey­rer­mühl im ers­ten hal­ben Jahr erwirt­schaf­tet. Die Ein­nah­men gehen aus­schließ­lich an sozia­le Zwe­cke und wur­den an ver­schie­de­ne Insti­tu­tio­nen wie zB an „RAIN­BOWS“, einer Anlauf­stel­le für Kin­der, Jugend­li­che und Erwach­se­ne in Kri­sen­zei­ten gespen­det. Auch so man­che Gebrauchs­ar­ti­kel wie Geschirr oder Bett­wä­sche wur­den direkt an bedürf­ti­ge Laakirchner*innen vermittelt.

Damit der Dau­er­floh­markt, der jeden Frei­tag von 15 bis 18 Uhr geöff­net hat, inter­es­sant bleibt, las­sen sich die ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­ter immer wie­der neue The­men ein­fal­len. Das Mot­to im Jän­ner lau­tet „Tisch­lein deck dich“ – schö­ne Tee- oder Kaf­fee­ser­vice, Kris­tall­glä­ser- und Vasen, Besteck usw. ste­hen im Mit­tel­punkt. Dane­ben gibt es ein brei­tes Sor­ti­ment an Kin­der­spiel­zeug, Brett­spie­len, Puz­zles, (Kinder)bücher, (Kinder)fahrräder, Klein-Elek­tro­ge­rä­te, Bett- und Tisch­wä­sche, Klein­mö­bel, neu­wer­ti­ge (Sport)schuhe, Beleuch­tungs­kör­per, Deko-Arti­kel, Bil­der, Tep­pi­che und vie­les mehr — man­ches davon sogar originalverpackt.

Öff­nungs­zei­ten: Jeden Frei­tag, 15 – 18 Uhr im Pfarr­zen­trum Stey­rer­mühl, Brunn­tal­stra­ße 18, 4662 Laakirchen