Liebstattsonntag 2022 bei Traumwetter

Wie auf Bestel­lung strahl­te am gest­ri­gen Liebstatt­sonn­tag 27.3.2022 die Son­ne vom Him­mel und einer der wohl schöns­ten Brauch­tums­ta­ge der Liebstatt­sonn­tag in Gmun­den konn­te stattfinden.

Nach der Bau­ern­mes­se in der Pfarr­kir­che Gmun­den mar­schier­te der Fest­zug, ange­führt von der Werks­ka­pel­le Lauf­fen Engl­hof über die Kir­chen­gas­se zum Rat­haus­platz Gmun­den, wo bereits hun­der­te Besu­cher ver­sam­melt waren. Die Ehren­gäs­te, allen vor­an Lan­des­haupt­mann Mag.Thomas Stel­zer, Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf, Pfar­rer GR Mag. Gerald Geyr­ho­fer, Tou­ris­mus-Geschäfts­füh­rer Andre­as Mur­ray und der Obmann des Trach­ten­ver­ei­nes Gmun­den Franz Wolfs­gru­ber betra­ten die Büh­me vorm Gmund­ner Rat­haus und rich­te­ten der Rei­he nach Gruß­wor­te an die gro­ße Men­schen­men­ge, Franz Wolfs­gru­ber erklär­te auch den „Brauch der Lie­be abzu­stat­ten“, aus dem der Liebstatt­sonn­tag gewor­den ist.

Am „schöns­ten Platz Euro­pas“ wur­den bei unzäh­li­gen Stän­de die ver­zier­ten Leb­ku­chen­her­zen zum Ver­kauf ange­bo­ten, die auch rei­ßen­den Absatz fan­den. Vie­le Gmund­ne­rin­nen und Gmund­ner, groß und klein ver­teil­ten selbst ange­fer­tig­te Her­zen an Freun­de, Bekann­te und Gäs­te und stat­te­ten so die Lie­be ab.

Den gan­zen Liebstatt­sonn­tag wur­de ein bun­tes Pro­gramm mit viel Musik gebo­ten und so wur­de die­ser Tra­di­ti­ons­tag wie­der gebüh­rend gefeiert.