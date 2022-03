Siege für die Nachwuchstalente des SC-Dachstein Oberbank beim OÖ-Kids Cup Finale in Hinterstoder

Beim Sai­son­fi­na­le des OÖ-Kids Cup in Hin­ter­sto­der konn­ten die Über­agen­den Ergeb­nis­se der Sai­son erneut bestä­tigt wer­den! Beim letz­ten Rie­sen­sla­lom der Sai­son bei Traum­wet­ter auf der Höss in Hin­ter­sto­der gelan­gen gleich drei Klas­sen­sie­ge. In der Klas­se Kin­der 9 männ­lich konn­te Mat­thä­us Unter­dech­ler sei­ne Sie­ges­se­rie fort­set­zen und gewann über­le­gen mit einem Vor­sprung von 3,84 Sekunden.

Sein Trai­nings­kol­le­ge Fabio Wie­ser konn­te eben­falls den Sieg in der Klas­se Kin­der 10 männ­lich ein­fah­ren. In der Klas­se Kin­der 11 weib­lich wo der SC-Dach­stein mit zwei Läu­fe­rin­nen ver­tre­ten war konn­te Katha­ri­na Unter­dech­ler das Ren­nen mit Tages­best­zeit und einem Vor­sprung von 0,89 Sekun­den ganz klar gewin­nen. Leni Beer erreich­te den Star­ken 2. Platz. Mit Platz 8 in der Kin­der­klas­se 12 männ­lich run­de­te Noah Höll das Mann­schaft­lich star­ke Ergeb­nis ab. Somit kann die Kin­der­mann­schaft des SC-Dach­stein Ober­bank zufrie­den auf eine der erfolg­reichs­ten Sai­so­nen der letz­ten Jahr­zehn­te zurück­bli­cken. Jetzt gilt es jedoch den Blick nach vor­ne zu rich­ten und mit har­tem Trai­ning und inten­si­ven Mate­ri­al­tests bes­tens vor­be­rei­tet für die neue Sai­son zu sein um die Ergeb­nis­se zu bestätigen.