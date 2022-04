Altmünsterin Valentina Thoms steht in vierter Finalshow des ORF Format Starmania 2022

In der letz­ten Sen­dung dürf­te sich Valen­ti­na Thoms (15) aus Alt­müns­ter zusam­men mit wei­te­ren sie­ben „Star­ma­niacs“ über den Auf­stieg in die vier­te Final­show freu­en. Mit dem Titel „The sub­way Song“ von Del­a­cey konn­te sie die Zuschau­er und die Jury erneut überzeugen.

Am Frei­tag den 08.04.22 um 20:15 auf ORF1 wird die jun­ge Schü­le­rin die Mög­lich­keit haben sich gleich zwei­mal zu prä­sen­tie­ren. Die Fina­lis­ten und Fina­lis­tin­nen sind in Zwei­er­paa­run­gen auf­ge­teilt. Je zwei sin­gen zuerst gemein­sam ein Duett und tre­ten danach mit einem Solo-Song in einem direk­ten Duell gegen­ein­an­der auf. Unmit­tel­bar nach die­sen Auf­trit­ten kom­men die TV-Zuschau­er zum Zug und kön­nen via Blitz-Voting­für Ihren Favo­ri­ten anru­fen. Vier der acht Kan­di­da­ten und Kan­di­da­tin­nen kön­nen somit durch das Tele-Voting direkt in die nächs­te Run­de gewählt wer­den. Ein Ticket darf anschlie­ßend auch die Jury ver­ge­ben und ganz zum Schluss kommt ein letz­tes Friendship-Ticket in Spiel.

Und wor­auf kön­nen Sie die­ses Mal gespannt sein?

Es wird flot­ter, Valen­ti­na möch­te eine ande­re Facet­te von sich zei­gen und wür­de sich natür­lich wie­der über vie­le Anru­fe aus dem Ober­ös­ter­reich freuen.