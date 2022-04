Auto nach Kollision mit Gartenmauer überschlagen

Eine Frau kol­li­dier­te Mitt­woch­vor­mit­tag mit ihrem Auto in der Hub­kogl­stra­ße mit einer Gar­ten­mau­er. Das Fahr­zeug kam dabei auf der Fah­rer­sei­te zum Liegen.

„Die Schwie­rig­keit lag dar­in, das Fahr­zeug so auf sei­ne vier Räder zu stel­len, dass der dane­ben befind­li­che Gar­ten­zaun und das Unfall­fahr­zeug nicht wei­ter beschä­digt wer­den“, so HBM Jür­gen Feicht­in­ger. „Nach­dem am lin­ken Fahr­bahn­rand ein wenig Platz vor­han­den war, hoben wir das Fahr­zeug mit dem Kran ein nach links um. Anschlie­ßend konn­ten wir den PKW wie­der auf sei­ne vier Räder stel­len. Dazu war aber auch ein wenig Geschick unse­res erfah­re­nen Kran­fah­rers not­wen­dig“, so HBM Jür­gen Feichtinger.

In wei­te­rer Fol­ge wur­de das Unfall­fahr­zeug von einem ver­stän­dig­ten Abschlepp­fahr­zeug abtrans­por­tiert und die frei­wil­li­gen Hel­fer der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl und der Feu­er­wa­che Rei­tern­dorf konn­ten wie­der in ihre Feu­er­wehr­häu­ser ein­rü­cken. Neben den bei­den Feu­er­wehr­ein­hei­ten und dem Abschlepp­un­ter­neh­men, war die Poli­zei Bad Ischl vor Ort.

Quel­le: FF Bad Ischl