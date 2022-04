Christian Schacherreiter präsentiert „Das Liebesleben der Stachelschweine-Am 29.April im SEP 1. Stock / Lions Bücher-Lounge

1851 schreibt Arthur Scho­pen­hau­er die Para­bel „Die Sta­chel­schwei­ne“. Dar­in suchen in der kal­ten Welt Sta­chel­schei­ne die Nähe ihrer Art­ge­nos­sen, ver­let­zen sich aber auf­grund ihrer Sta­cheln dabei. So rücken sie wie­der aus­ein­an­der, frie­ren und rücken so wie­der zusam­men. Das geht so fort bis zu ihrem Tode.

Bei Scha­cher­rei­ters „Das Lie­bes­le­ben der Sta­chel­schwei­ne“ sind die „Sta­chel­schwei­ne“ die Prot­ago­nis­ten Hans-Wer­ner Hän­sel und Diet­rich Pernau­er. Hän­sel, ein sozi­al­de­mo­kra­ti­scher Spit­zen­kan­di­dat und Diet­rich Pernau­er mit rechts­na­tio­na­lem Hin­ter­grund tref­fen sich Jahr­zehn­te nach ihrer gemein­sa­men Stu­di­en­zeit wie­der. Es kommt zu Riva­li­tä­ten und per­sön­li­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen. Scha­cher­rei­ter über­lässt es sei­nen Hel­den, sich selbst zu ent­lar­ven. Vie­les aus dem hier Fest­ge­hal­te­nem lässt einen an bekann­te Situa­tio­nen aus dem All­tags- und poli­ti­schem Leben denken.

Chris­ti­an Scha­cher­rei­ter stu­dier­te Ger­ma­nis­tik, Geschich­te und Vio­li­ne in Salz­burg. Gemein­sam mit dem Musi­ker Gerald Fratt war er kaba­ret­tis­tisch tätig (u.a „Salz­bur­ger Stier 1982“), frei­er Mit­ar­bei­ter des ORF bis 1992, Lehr­tä­tig­keit an Gym­na­si­en und Hoch­schu­len, Kolum­nist und Lite­ra­tur­kri­ti­ker für die „Ober­ös­ter­rei­chi­schen Nach­rich­ten“, zahl­rei­che Veröffentlichungen.

Der Rein­erlös wird für kari­ta­ti­ve Zwe­cke verwendet.

Wann?Freitag, 29. April 2022, 19:30 Uhr

Wo? SEP 1. Stock / Lions Bücher-Lounge

Musik: Gesang Mari­el­la Acker / E‑Klavierbegleitung

Mode­ra­ti­on: Karl Schirl (Lions Club Gmunden)

Ein­tritt: Vor­ver­kauf bei SEP-Info € 8.- / Abend­kas­se € 10.- / Schü­ler € 5.-