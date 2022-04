Felssturz im Gschliefgraben am Traunstein

Am Traun­stein sind am Sams­tag erneut meh­re­re, teils meter­gro­ße Fels­bro­cken abge­gan­gen. Ver­letzt wur­de ers­ten Infor­ma­tio­nen nach niemand.

Am 15. April 2022 um 17:45 Uhr beob­ach­te­te ein Zeu­ge einen Fels­sturz am Traun­stein in Gmun­den im Bereich der Kal­ten­bach­wild­nis vom Baum­wip­fel­pfad Grün­berg aus. Dar­auf­hin wur­de der Poli­zei­hub­schrau­ber avisiert.

Meter­gro­ße Fels­bro­cken abgegangen

Der Hub­schrau­ber nahm eine Beam­tin der Alpin­po­li­zei Gmun­den auf und nach einem kur­zen Erkun­dungs­flug wur­de eine fri­sche Aus­bruch­stel­le im Bereich Gschlief­gra­bens fest­ge­stellt. Bei der dar­un­ter­lie­gen­den Forst­stra­ße lagen meh­re­re, teils meter­gro­ße Fels­bro­cken. Die Forst­stra­ße wur­de durch die Stadt­po­li­zei Gmun­den gesperrt, da eine genaue Beur­tei­lung eines Geo­lo­gen nötig ist. Ver­letzt wur­de nie­mand, so die Polizei.