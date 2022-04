FPÖ Niederthalheim-Thomas Neumeister zum neuen Ortsparteiobmann gewählt

Beim Orts­par­tei­tag der FPÖ Nie­der­thal­heim wur­de Tho­mas Neu­meis­ter ein­stim­mig zum neu­en Orts­par­tei­ob­mann gewählt.Neumeister folgt damit Rupert Kaser, der nach 24 Jah­ren die Funk­ti­on des Obman­nes an jün­ge­re Hän­de über­ge­ben hat.

Als neu­er Kas­sier wird Kaser die Orts­grup­pe aber wei­ter­hin unter­stüt­zen und über­nimmt damit die Auf­ga­ben von Josef Graus­gru­ber, der sei­ne Funk­ti­on nach über 20 Jah­ren ver­dien­ter Tätig­keit zur Ver­fü­gung gestellt hat.Erwin Enn­ser wur­de von den Mit­glie­dern für wei­te­re 3 Jah­re als Obmann-Stell­ver­tre­ter gewählt.„ Ich bedan­ke mich für das Ver­trau­en und freue mich auf die neu­en Her­aus­for­de­run­gen, die wir als Team mit vol­len Ein­satz ange­hen wer­den. In den kom­men­den Jah­ren war­tet noch viel Arbeit auf uns, spe­zi­ell in der Gemein­de ste­hen noch vie­le wich­ti­ge Ent­schei­dun­gen an.“, so der neue Obmann Tho­mas Neumeister.

Neu­meis­ter ist seit 2015 Gemein­de­rat in Nie­der­thal­heim und seit der Gemein­de­rats­wahl 2021 auch Gemein­de­vor­stand und Fraktionsobmann.Bezirksparteiobmann NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak freut sich über die gelun­ge­ne Über­ga­be, bedank­te sich bei der Orts­grup­pe und den Funk­tio­nä­ren für den uner­müd­li­chen Ein­satz in der Gemein­de Nie­der­thal­heim und bot in sei­nem Bericht span­nen­de Ein­bli­cke in das aktu­el­le Gesche­hen der Bundespolitik.