Die Zahl der beim AMS Gmun­den regis­trier­ten arbeits­su­chen­den Per­so­nen ist per Ende Juni 2025 erneut leicht gesun­ken. Die Arbeits­lo­sen­quo­te liegt nun bei 3,3 Pro­zent – ein Wert, der laut Defi­ni­ti­on als Voll­be­schäf­ti­gung gilt.

Gegen­über dem Vor­mo­nat ent­spricht das einem Rück­gang um 0,2 Pro­zent­punk­te. Im Ver­gleich zum Vor­jahr ist jedoch ein mode­ra­ter Anstieg um 0,3 Pro­zent­punk­te zu ver­zeich­nen, wobei das Aus­gangs­ni­veau im Vor­jahr außer­ge­wöhn­lich nied­rig war.

Positive Entwicklungen bei jungen Erwachsenen – Fokus auf Ältere

Beson­ders erfreu­lich ist die Ent­wick­lung bei den jun­gen Erwach­se­nen bis 25 Jah­re: In die­ser Fokus­grup­pe konn­ten spür­ba­re Fort­schrit­te in der Ver­mitt­lung erzielt wer­den. Zuneh­mend rückt nun die Grup­pe der über 50-Jäh­ri­gen in den Fokus – hier gab es im Ver­gleich zum Vor­jahr eine Zunah­me der Arbeits­lo­sig­keit um 26,8 Pro­zent. Das AMS Gmun­den wird sei­ne inten­si­ve Bera­tung und Betreu­ung sowohl für Lang­zeit­ar­beits­lo­se als auch für älte­re Arbeits­su­chen­de wei­ter fort­set­zen. Zusätz­li­che För­der­mit­tel des Bun­des sol­len dabei gezielt zur Unter­stüt­zung beitragen.

Aktuelle Arbeitslosenzahlen im Bezirk Gmunden

Per 30. Juni 2025 sind im Bezirk Gmun­den 1.513 Per­so­nen arbeits­los gemel­det, davon 683 Frau­en und 830 Män­ner. Wei­te­re 530 Per­so­nen befin­den sich in einer arbeits­markt­po­li­tisch sinn­vol­len Qua­li­fi­zie­rungs­maß­nah­me (Vor­jahr: 541). Damit liegt die Arbeits­lo­sen­quo­te – trotz des leich­ten Anstiegs gegen­über dem Vor­jahr – auf einem sta­bi­len und his­to­risch nied­ri­gen Niveau.

Intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen

Das AMS Gmun­den steht in engem Aus­tausch mit den Betrie­ben der Regi­on. Ins­ge­samt wur­den 1.671 offe­ne Stel­len gemel­det, wovon 1.604 sofort besetzt wer­den kön­nen. Damit blei­ben die Chan­cen auf rasche Ver­mitt­lun­gen wei­ter­hin hoch – auch wenn die Zahl offe­ner Stel­len im Jah­res­ver­gleich leicht rück­läu­fig ist.

Ausgewogenes Bild am Lehrstellenmarkt

Am Lehr­stel­len­markt zeigt sich ein sta­bi­les Ver­hält­nis zwi­schen Ange­bot und Nach­fra­ge. Per Ende Juni ste­hen 306 offe­ne Lehr­stel­len zur Ver­fü­gung, 114 davon sofort. 87 Jugend­li­che sind der­zeit auf der Suche nach einer Lehr­stel­le, von denen 16 sofort ver­füg­bar sind. Dies ermög­licht eine ziel­ge­rich­te­te und kurz­fris­ti­ge Vermittlung.

Hohe Dynamik am Arbeitsmarkt bleibt bestehen

Die Beweg­lich­keit am Gmund­ner Arbeits­markt ist wei­ter­hin hoch: Im Juni wur­den 461 Per­so­nen neu arbeits­los gemel­det, gleich­zei­tig konn­ten 593 Per­so­nen ihre Arbeits­lo­sig­keit been­den. Die­se Zah­len unter­strei­chen die funk­tio­nie­ren­de Ver­mitt­lungs­ar­beit und die Dyna­mik im regio­na­len Arbeitsmarkt.