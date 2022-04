Freiwillige Feuerwehr Mitterweissenbach legte Rechenschaft über das Jahr 2021 ab

Kom­man­dant HBI Wal­ter Bartl konn­te als beson­de­re Ehren­gäs­te Bür­ger­meis­te­rin Ines Schil­ler, Vize­bür­ger­meis­ter Franz Hoch­da­nin­ger und den Bezirks­feu­er­kom­man­dan­ten OBR Ste­fan Schien­dor­fer begrü­ßen. Als Ver­tre­tung des Pflicht­be­reichs­kom­man­dos begrüß­te Kdt. HBI Bartl OBI Phil­ip Schmoigl. Wei­ters konn­te Bartl die ehe­ma­li­gen Kom­man­dan­ten Has­lin­ger August, Has­lin­ger Andre­as sowie das Ehren­mit­glied Mayr Hel­mut begrüßen.

Anschlie­ßend wur­de eine Gedenk­mi­nu­te zu Ehren der seit der Grün­dung der Feu­er­wehr ver­stor­be­nen Kame­ra­den gehalten.Der Kas­sen­be­richt wur­de wie­der vom Kas­sier AW Wies­mayr Klaus vor­ge­tra­gen. Beson­ders her­vor­zu­he­ben waren der Neu­an­kauf einer Trag­kraft­sprit­ze und neu­er Einsatzuniformen.Der Kame­rad Ramp Domi­nik wur­de zum Grup­pen­kom­man­dan­ten ernannt und zum Haupt­brand­meis­ter beför­dert. Außer­dem wur­de der Kame­rad Han­nin­ger Domi­nik zum Lösch­meis­ter befördert.Im Tätig­keits­be­richt von Kdt. HBI Wal­ter Bartl wur­de auf ins­ge­samt 1.135 geleis­te­te Stun­den Rück­blick gehal­ten. So wur­den im Jahr 2021 bei 18 tech­ni­schen Ein­sät­zen ins­ge­samt 200 Stun­den geleis­tet. Wei­ters wur­den im ver­gan­ge­nen Jahr 935 Stun­den bei Übun­gen, zahl­rei­chen Arbeits­ein­sät­zen und sons­ti­gen Anläs­sen geleistet.

Bei den Anspra­chen der Ehren­gäs­te bedank­te sich OBI Phil­ip Schmoigl sehr herz­lich für die Ein­la­dung und sprach die gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen den Feu­er­wehr­ein­hei­ten in Bad Ischl an.Zum Abschluss sei­ner Anspra­che wünsch­te Schmoigl den Kame­ra­den der FF Mit­ter­weis­sen­bach ein unfall­frei­es Jahr 2022 und bedank­te sich noch­mals für die gute Zusam­men­ar­beit. Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant OBR Schien­dor­fer Ste­fan bedank­te sich herz­lichst für die Ein­la­dung und begrüß­te alle Kame­ra­den sowie Ehren­gäs­te. Da der Kame­rad Has­lin­ger Andre­as lei­der bei der letz­ten Groß­ver­an­stal­tung nicht anwe­send war, hol­te der Bezirks­feu­er­kom­man­dant die Ehrung des Kame­ra­den nach. Er über­reich­te Has­lin­ger die Bezirks­ver­dienst­me­dail­le in Bron­ze und bedank­te sich für sei­ne Dienste.

Der Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant gra­tu­lier­te den beför­der­ten Kame­ra­den und wünsch­te den neu ernann­ten Grup­pen­kom­man­dan­ten alles Gute. Wei­ters sprach er über die lei­der immer öfters auf­tre­ten­den Umwelt­ka­ta­stro­phen und Groß­ereig­nis­se und die Fol­gen des Kli­ma­wan­dels. Umso wich­ti­ger ist es, dass die Feu­er­weh­ren zusam­men­ar­bei­ten, intern sowie extern.Vizebürgermeister Hoch­da­nin­ger Franz begrüß­te alle Anwe­sen­den und bedank­te sich herz­lich für die Ein­la­dung. Laut Hoch­da­nin­ger ist das Feu­er­wehr­we­sen der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl als sol­ches im gesam­ten Umfang von abso­lu­ten Nöten, beson­ders auf­grund der bereits erwähn­ten, immer öfters auf­tre­ten­den Naturkatastrophen.

Die Bür­ger­meis­te­rin der Stadt Bad Ischl Ines Schil­ler bedank­te sich recht herz­lich für die Ein­la­dung und begrüß­te die gesam­te Ver­samm­lung. Sie sprach über die Wich­tig­keit der Feu­er­weh­ren nicht nur in Ein­satz­fäl­len, son­dern auch im gesell­schaft­li­chen Sin­ne, als Mit­tel­punkt in den Ortschaften.Zusammenkünfte im Feu­er­wehr­haus oder Fes­te, waren in den letz­ten Jah­ren lei­der nicht mög­lich. Außer­dem bedank­te sie sich für die Diens­te zur Bekämp­fung der Coro­na-Pan­de­mie. Glück­wün­sche rich­te­te sie an allen Beför­der­ten und Aus­ge­zeich­ne­ten und ende­te ihre Rede mit einem Dan­ke­schön und wünscht alles Gute und Gesund­heit der gesam­ten Wehr.