Frühjahrskonzert des Marktmusikvereins Altmünster — ein Fest der Superlative

Nach 2 Jah­ren der Zwangs­pau­se, war es am 9.4.2022 so weit: Der MV Alt­müns­ter konn­te heu­er wie­der das legen­dä­re Früh­jahrs­kon­zert ver­an­stal­ten – dies­mal im Tos­ca­na Con­gress in Gmun­den, wobei die Ver­an­stal­tung sehr gut besucht war.

Der Abend begann mit dem Jugend­or­ches­ter, die mit 2 Stü­cken unter der Lei­tung von Alex­an­der Kra­ler das anwe­sen­de Publi­kum begeisterte.

Chris­ti­na Göschlber­ger und Alex­an­dra Pesen­dor­fer führ­ten ab 20 Uhr stim­mungs­voll durch den Abend, bei dem Hel­mut Tra­wö­ger die musi­ka­li­sche Lei­tung über­nahm. Doch lei­der konn­te er auf­grund einer Ver­let­zung nicht den gan­zen Abend den Takt­stock schwin­gen und daher über­nahm auch Hans Schlip­fin­ger immer wie­der die Füh­rung. Unter den vie­len Gäs­ten konn­ten als Ehren­gäs­te konn­ten BGM DI Mar­tin Pel­zer, VBGM Bern­hard Moser und VBGM NR Eli­sa­beth Feicht­in­ger begrüßt werden.

Ein Abend, der bereits in der Ankün­di­gung (Pro­gramm) ver­sprach mit wel­chen Über­ra­schun­gen der Musik­ver­ein auf­war­ten konn­te. Im ers­ten Teil — 40 Jah­re Musi­kan­ten­stadl „eine Erin­ne­rung an Karl Moik in Gmun­den“, ver­weh­te Blu­men, Fan­fa­ren, Moments for Ennio Mor­rico­ne, Rosa­mun­de Pol­ka. Wei­ter gings nach der Pau­se mit dem Ein­zug der Gla­dia­to­ren, Fred­die Mer­cu­ry, den Rol­ling Stones; been­det mit den „Alten Swing Kame­ra­den“ – wie bereits in der Über­schrift beschrie­ben: Ein Fest der Superlative.

Ein wei­te­res High­light war die Urauf­füh­rung des Titels „Mein Alt­müns­ter“, der von Ehren-Kapell­meis­ter Johann Schlip­fin­ger selbst kom­po­niert und diri­giert wur­de. Ein tosen­der Applaus vom Publi­kum war ihm sicher. Ein Klas­si­ker „Schön­feld Marsch“ von C.M. Zieh­rer bil­de­te den Abschluss der Zugaben.

Nun sei an die­ser Stel­le noch erwähnt, dass es heu­er wie­der einen Weck­ruf am 1.Mai geben wird. Die Fuß­grup­pe wird im Gemein­de­ge­biet und die fah­ren­de Grup­pe, im Bereich Gmund­ner­berg unter­wegs sein. Wei­ters wur­den noch wäh­rend der Ver­an­stal­tung, eini­ge Mit­glie­der des Markt­mu­sik­ver­eins Alt­müns­ter für beson­de­re Leis­tun­gen geehrt.

Ehrun­gen 2022:

Markt­mu­sik­ver­eins Alt­müns­ter — Ver­dienst­me­dail­le in Sil­ber für 10-jäh­ri­ge Mitgliedschaft:

Ste­fan Moser (Wald­horn)

Ober­öst. Blas­mu­sik­ver­band — Ver­dienst­me­dail­le in Bron­ze für 15-jäh­ri­ge Mitgliedschaft:

Tobi­as Wesen­au­er (Schlag­zeug)

Ober­öst. Blas­mu­sik­ver­band — Ver­dienst­me­dail­le in Sil­ber für 25-jäh­ri­ge Mitgliedschaft:

Flo­ri­an Putz (Saxo­fon)

Markt­gem. Alt­müns­ter — Ver­dienst­dienst­me­dail­le in Gold für 30-jäh­ri­ge Mitgliedschaft:

Rein­hard Gai­gg (Saxo­fon) und Albert Rei­ter (Bari­ton)

Ober­öst. Blas­mu­sik­ver­band — Ver­dienst­me­dail­le in Gold für 35-jäh­ri­ge Mitgliedschaft:

Ste­fan Tra­wö­ger (Posau­ne)

Ober­öst. Blas­mu­sik­ver­band — Ehren­zei­chen in Sil­ber für 40-jäh­ri­ge Mitgliedschaft:

Andre­as Nuß­bau­mer (Schlag­zeug)

Ober­öst. Blas­mu­sik­ver­band — Ver­dienst­kreuz in Sil­ber für 50-jäh­ri­ge Mitgliedschaft:

August Auin­ger (Kla­ri­net­te)

Wei­ters konn­ten an die­sem Abend fol­gen­de neue Mit­glie­der begrüßt und will­kom­men gehei­ßen werden:

Baumgar­tin­ger Caro­li­ne (Quer­flö­te)

Göschlber­ger Amy-Marie (Wald­horn)

Haf­ner Simon (Kla­ri­net­te)

Hor­vath-Kap­pel Anna (Quer­flö­te)

Kra­vut­s­ke Vin­zenz (Posau­ne)

Neu­hu­ber Felix (Kla­ri­net­te)

Pech­ha­cker Leo­nard (Posau­ne)

Putz Ste­fan (Posau­ne)

Rau­ber Sarah (Mar­ke­ten­de­rin)

Sime­th Ste­pha­nie (Quer­flö­te)

Tra­wö­ger Johan­nes (Tenor­horn)

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/Fionet.at