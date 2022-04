Gemeinsam biken, schwitzen und finishen-Firmen an den Start bei der Salzkammergut Trophy!

Unter dem Mot­to „couch2finishline“ – von der Couch zur Ziel­li­nie – pro­fi­tie­ren Star­ter­grup­pen bei der 25. Auf­la­ge der Salz­kam­mer­gut Tro­phy von prall gefüll­ten Star­ter­pa­ke­ten und pro­fes­sio­nel­ler Begleitung.

„Mit couch2finishline bie­ten wir für Fir­men­teams, Ver­ei­ne und jeg­li­che Grup­pen ein moti­vie­ren­des For­mat, bei dem die gemein­sa­me Bewe­gung und das Erfolgs­er­leb­nis im Vor­der­grund ste­hen – nicht unbe­dingt Geschwin­dig­keits­re­kor­de“, ver­rät Mar­tin Huber vom Orga­ni­sa­ti­ons­team der Salz­kam­mer­gut Trophy.

„Trotz der Anmel­dung als Grup­pe kann jeder Teil­neh­mer auf einer belie­bi­gen Stre­cke star­ten. Wer sich opti­mal vor­be­rei­ten möch­te oder einen extra Moti­va­ti­ons­schub braucht, kann aus über 30 Fahr­tech­nik­trai­nern und Gui­des, Leis­tungs­dia­gnos­ti­kern, Ernäh­rungs­be­ra­te­rin­nen, Phy­sio­the­ra­peu­ten und Bike-Fit­ting-Pro­fis sei­nen per­sön­li­chen Coach auswählen.“

7 Stre­cken von 20 bis über 200 Kilo­me­ter + Slow Moti­on Wertung

Wer am 16. Juli 2022 in Bad Goi­sern an einer der 7 Stre­cken an den Start gehen möch­te, soll­te in die Gän­ge kom­men. „Gemein­sa­me Trai­nings­aus­fahr­ten nach der Arbeit oder am Wochen­en­de stär­ken nicht nur den Team­geist. Sie sind auch gera­de jetzt eine ver­hält­nis­mä­ßig ‚siche­re‘ gemein­sa­me Akti­vi­tät im Ver­gleich zu klas­si­schen Fir­men­aus­flü­gen, Fei­ern und Events“, ver­spricht Bar­ba­ra Pir­rin­ger, die der „Mas­ter­mind“ zu couch2finishline ist und die­se Akti­on inhalt­lich begleitet.Ausreden gibt es übri­gens kei­ne: Als couch2­fi­nish­li­ne-Grup­pe nimmt man auto­ma­tisch auch an der Slow-Moti­on Wer­tung teil, wobei die zurück­ge­leg­ten Kilo­me­ter und die Dau­er zäh­len — nicht die Geschwindigkeit!

Renn-Luft, Expo & Genuss

Auch abseits der Renn­stre­cken war­ten jede Men­ge Bike-Spaß und Stim­mung am Renn-Wochen­en­de: E‑Bike-Test­tou­ren, Aus­stel­ler mit den neu­es­ten Bike-Trends und ein bun­tes Rah­men- und Musik­pro­gramm im Her­zen von Bad Goi­sern sor­gen anläss­lich von 25 Jah­ren Salz­kam­mer­gut Tro­phy für Feierlaune.

Auf www.couch2finishline.at gibt’s alle Infos zur Teil­nah­me, Coa­ches von Bay­ern bis ins Bur­gen­land und wei­te­re Infos zur Salz­kam­mer­gut Trophy.